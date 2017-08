El Ministro de Turismo de la Nación visitó Tandil

El Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, visitó ayer Tandil y mantuvo encuentros de trabajo con el intendente Miguel Lunghi, e integrantes del Instituto Mixto de Turismo. El funcionario nacional afirmó que “Tandil es uno de los destinos con mejor performance grupal, que funciona de muy buena manera y es un destino modelo”.

Santos estuvo acompañado por el Presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Oscar Ghezzi, y el presidente de la Cámara de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Hani.

En primer lugar el ministro se reunió con el intendente Lunghi, el Senador Provincial, Carlos Fernández, el Jefe de Gabinete Mario Civalleri, el Secretario de Gobierno, Oscar Teruggi y el Director de Turismo, Alejandro Bonadeo. Luego las autoridades mantuvieron un encuentro de trabajo con integrantes del Instituto Mixto de Turismo, en el que se abordaron diferentes cuestiones vinculadas a la realidad del sector.

Lunghi calificó los encuentros como muy buenos y resaltó la predisposición demostrada por el Ministro Santos, para planificar y desarrollar diferentes acciones conjuntas, para mejorar los servicios que ofrece la ciudad y consolidar el crecimiento del sector en Tandil.

“Desde que asumió el Ministro mostró mucho compromiso y siempre estuvo dispuesto a trabajar en conjunto. De hecho hoy llegó a la ciudad en respuesta a la invitación que le realizamos hace un tiempo, para poder planificar diferentes acciones conjuntas y por sobre todas las cosas escuchar a los prestadores tandilenses”, agregó el jefe comunal.

Finalmente aseguró que “en todos estos años Tandil ha tenido un gran crecimiento y desarrollo, hemos podido consolidar un esquema económico con una importante diversidad productiva, donde por supuesto el turismo cumple un rol importante, del mismo modo que la industria, el comercio, el agro, los emprendedores o la empresas informáticas. Por eso es importante contar con el apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación, porque eso amplia en gran medida nuestras posibilidades de expansión y mejora del sector”.

Por su parte el Ministro Santos señaló que “tenía muchas ganas de venir a Tandil, ya había estado en otras oportunidades como un simple turista, pero no como ministro. Además hoy me entero que soy el primer ministro de turismo de la Nación que viene a Tandil y ojala después de mi vengan muchos más, porque estamos ante uno de los destinos turísticos más importantes de la Argentina y uno de los más bonitos”.

“Mi presencia aquí es fundamentalmente para rectificar el buen trabajo que está haciendo el Municipio, con una gran articulación con el sector privado, han tenido unas muy buenas vacaciones de invierno, algo que es fruto de ese trabajo. Además he venido a ver las experiencias de la página Destino Tandil y ver como las podemos compatibilizar con nuestra plataforma de promoción y reservas a nivel nacional, ver como generamos una sinergia fuerte entre los dos sistemas”, explicó.

Con respecto a los temas tratados con los prestadores, el Ministro indicó: “fue una muy buena charla, que fue distendida, abierta y franca, porque no entendemos otra manera de trabajar que no sea juntos el sector público y privado. Estuvimos hablando sobre la calidad de los servicios y les anticipe que estamos desarrollando un trabajo con el Banco Nación, que esperamos estar anunciando en breve para poder implementar un línea de crédito muy adecuada para el sector, que será para renovación de los complejos de alojamiento, como de inversión en eficiencia energética, que además de colaborar con el cuidado del medioambiente permite reducir los costos”.

“Tandil es uno de los destinos con mejor performance grupal, es decir que no tiene esos picos brutales entre la alta y la baja, funciona de muy buena manera y es un destino modelo. Más allá de eso estamos viendo cómo mejorar los picos de baja, para aumentar aún más la productividad del sector”, expresó.

En cuanto al sistema de los feriados, puntualizó que “con los prestadores coincidamos en que los feriados puentes tenían mucho impacto negativo en otros sectores, pero estamos viendo y les adelante que estamos trabajando en alternativas, revisando todo el sistema integral de feriados. Es un tema que está en nuestra agenda, en realidad la primera decisión que nosotros tomamos fue quitar los puentes y volver trasladables todos los feriados, eso en la práctica hubiera generado un sistema de feriados mejor aún que el de los puentes, con mayor cantidad de feriados. Lamentablemente surgieron otros aspectos, algunos sectores, con justicia, plantearon que no querían que se modificaran algunas fechas y entendemos todo esto, pero en la práctica produjo algunos desfasajes, por eso es un tema que tenemos que revisar, conversar, estamos dialogando con los distintos sectores, con el legislativo y seguramente tenderemos algunas novedades lo antes posible”.

El ministro también destacó que “uno no va a un hotel, va a un destino, no va un restaurante va a Tandil. A lo mejor ustedes que están acá no se dan cuenta porque lo ven todos los días, pero no todos los destinos turísticos de la Argentina están así de cuidados, tan bonitos, tan protegidos, y con un Municipio tan encima del destino como lo que vemos en Tandil. Hace algunos años Tandil era una ciudad industrial y agropecuaria, y hoy el turismo forma una parte importante de la economía local y no tenemos que olvidarnos que el turismo es un gran generador de empleo”.

La importancia de contar con conectividad

En contacto con la prensa, Santos afirmó que “tenemos claro que estamos construyendo el camino adecuado, generando conectividad, desarrollando aerocomercialmente la Argentina, después de mucho tiempo de estar por debajo de los indicadores de la región. Esto va a llegar a Tandil, de hecho en la primera audiencia pública, ya hubo una línea aérea que ya pidió la ruta de Tandil en dos combinaciones, con Buenos Aires y Tres Arroyos en un caso y con Buenos Aires y Necochea en el otro. Próximamente tendremos una segunda audiencia pública, donde se presentarán nueve empresas. Además hay que sumar las rutas que se harán, estamos ante el plan de obra pública en términos de infraestructura más importante de la historia Argentina”.

Panorama alentador para el sector

Por último aseveró que “el turismo interno después de dos años de caída, inclusive con los seis primeros meses de nuestro gobierno, empezó a crecer en julio de la año pasado y continúa en crecimiento y el turismo receptivo después de cuatro años de amesetamiento y 17 meses de caída, en agosto del año pasado empezó a crecer y no se ha detenido hasta el momento. Por lo cual se está mostrando un dinamismo del sector. Se han creado 3.800 nuevos puestos de trabajo, es un sector que no ha perdido puestos de trabajo, sino que ha creado nuevos y puedo seguir creando muchos más, con el trabajo mancomunado entre el Municipio, la Provincia y la Nación y el sector público y privado. Hay que seguir trabajando, con esfuerzo, planteando objetivos y estoy convencido que Tandil seguirá siendo una de las perlas del turismo argentino”.

Comentarios

Comentarios