Patricia Bullrich: “El caso Maldonado no se puede catalogar como una desaparición forzada de persona”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo este martes que el caso de Santiago Maldonado “no se puede catalogar como una desaparición forzada de persona” y reiteró que el Gobierno no maneja la hipótesis de que Gendarmería lo haya retenido, tal como denunció su familia luego de que esa fuerza desalojara hace una semana una protesta de la comunidad mapuche Lof de Cushamen sobre la ruta 40, en Chubut.

“No nos consta de ninguna manera que Gendarmería haya retenido a Santiago Maldonado”, reiteró este martes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones a radio Mitre, en concordancia con el juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien emitió un comunicado en el que manifiesta que “no hay ninguna comprobación” de que esa fuerza “haya tenido alguna participación”.

Bullrich precisó que “desde el primer día hemos puesto (en marcha) el Sistema Nacional de búsqueda para buscar a Maldonado y lo que necesitamos es poder entrar al lugar” con un equipo especial de fuerzas federales. “Enviamos a la Prefectura Naval Argentina, con buzos, drones y todo el material para la búsqueda. Pudimos entrar solo 400 metros y los líderes de la comunidad impidieron la entrada del personal apto. No se pudo cruzar el río con perros rastreadores porque personas encapuchadas no lo permitieron”, indicó la ministra de Seguridad.

Insistió que el gobierno necesita “sí o sí entrar porque es el lugar hacia donde ellos mismos dicen que habrían corrido las personas que estaban en ese momento en el corte” y adelantó que en la jornada de hoy volverá a “discutir el tema” con el juez de Esquel.

