Juntan firmas para que los candidatos presenten sus declaraciones juradas

Una fundación lanzó una campaña digital para que los postulantes cumplan la exigencia prevista en la ley de ética pública

Esta vez, la ley se tiene que cumplir. Con esa premisa, la fundación Directorio Legislativo lanzó ayer una campaña digital para instar a todos los candidatos a diputados y senadores nacionales a que presenten sus declaraciones juradas ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción, como establece la ley.

Según la organización, en los comicios de 2015, el 60% de los candidatos no presentó la documentación. Y el 40% que sí cumplió con la normativa, lo hizo con “serias deficiencias en su contenido, ?forma y tiempo”.

La campaña, titulada #CandidatosTransparentes, fue subida a la plataforma de peticiones para sumar firmas Change.org y alojada en el sitio elecciones2017.directoriolegislativo.org. Insta a todos los postulantes a cumplir con la ley de ética de la función pública. La normativa, que desde su sanción en 1999 establece que todos los legisladores deben hacer públicas sus declaraciones, también obliga -desde su modificación en 2013- ?a todos los candidatos para ocupar cargos nacionales a que presenten sus datos.

“Además de ser un instrumento clave para el control ciudadano sobre los gobernantes, sirven para identificar potenciales irregularidades, conflictos de interés y casos de enriquecimiento ilícito en quienes nos representan”, dice la organización en un comunicado.

Los candidatos tendrán diez días hábiles para presentar la documentación y el plazo entrará en vigor el lunes 14 de agosto, un día después de las PASO, y tendrá su límite el 26 de ese mes. Si bien la campaña de Directorio Legislativo apunta a recolectar firmas para pedirle a todos los candidatos que presenten sus declaraciones juradas, quedan excluidos los candidatos que ya ocupen cargos nacionales o que ?ya hayan cumplido con la ley.

Así, cabezas de lista como Esteban Bullrich (Cambiemos), Sergio Massa (1 País), Margarita Stolbizer (1 País) o Elisa Carrió (Vamos Juntos) no tendrán la obligación. Otros, como la ex presidenta Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana), deberán dar a conocer su patrimonio.

Las últimas presentaciones de declaraciones juradas revelaron detalles curiosos, como la del diputado nacional Máximo Kirchner, quien aseguró haber tenido “gastos personales” por $ 20 millones en 2016. También aseguró que perdió $ 8 millones en su patrimonio, a pesar de que su madre le cedió sus inmuebles.

