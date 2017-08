Hacían poda en el balneario de Rauch y destrozaron los fogones

Una empresa de Capital Federal contratada por el municipio de Rauch para llevar a cabo la poda de grandes eucaliptus en el Balneario Municipal terminó protagonizando un bochorno al concretar la tarea sin tomar en cuenta que estaban los fogones.

El resultado no podía ser peor, los históricos fogones del complejo fueron derribados al caer sobre ellos los troncos que se iban desprendiendo de los añosos árboles.

El diario de Rauch menciona que la imagen es desoladora. Parece que un huracán con mucha fuerza arrasó la pintoresca zona de parrillas del balneario Municipal. La geografía del lugar se modificó y mucho. Por estos días comenzaron a circular varias imágenes de los graves daños, que se registraron cuando operarios de una empresa realizaban un trabajo de poda.

Indudablemente fallaron todo tipo de cálculos. No hubo previsión y las parrillas y fogones del lugar terminaron daños. Es que gajos de mucho peso cayeron de más de 25 metros. Al caer destrozaron los históricos fogones ubicados en el lugar desde décadas.

Los trabajos fueron encargados a una empresa foránea que se encarga de realizar trabajos en altura, tarea que al parecer no puede efectuar el Municipio. Por estas horas el Gobierno buscaba deslindar responsabilidades a la empresa contratista, que supuestamente, debía hacerse cargos de los daños.

En la zona no quedó nada en pie. Los pesados gajos de la eucaliptus cayeron sobre fogones, parrillas y bancos de material provocando cuantiosos daños.

