Frigerio: “A nivel nacional, el kirchnerismo está en franca desaparición”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que “el kirchnerismo está en franca desaparición” a nivel nacional, al ser consultado sobre las perspectivas de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo, que definirán las listas de candidatos para las legislativas de octubre.

“A nivel nacional, está en franca desaparición, y son pocos los gobernadores que hoy se siguen diciendo kirchneristas, ni siquiera existe más” el Frente para la Victoria (FPV), afirmó en una entrevista en video publicada por el portal del diario La Nación.

En este sentido, Frigerio señaló que el espacio liderado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner bajo el nombre de Unidad Ciudadana se sostiene “únicamente en algunos municipios del conurbano bonaerense donde todavía tiene fuerza”.

Opinó que “es una visión muy unitaria” interpretar que la ex mandataria pueda estar al frente de las encuestas, como se le preguntó en la entrevista. “El kirchnerismo está en la etapa final de su historia”, insistió el ministro, para quien se trata de “procesos que no terminan de un día para el otro” sino que “se van diluyendo en el transcurso de un par de elecciones, y eso es lo que va a pasar”.

Comentarios

Comentarios