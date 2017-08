Escrachan a conductor del auto que embistió a Tomás Villagra

A raíz del gravísimo accidente vehicular ocurrido en la madrugada del sábado, cuando un auto en circunstancias que investigará la Justicia embistió tres rodados estacionados, y atropelló al joven Tomás Villagra, surgieron muestras de indignación por parte de familiares y allegados de la víctima.

A través de las redes sociales, se difundieron fotos de Agustín Cruz, “chofer de Daedaz”, al que califican de “inconsciente” y otros epítetos.

“Le arruinó la vida a un amigo, un hermano, un hijo, un compañero, un padre, un laburante, una persona de bien que lo único que hacía era levantarse para ir a trabajar, cuidar a su hija, a su novia y juntarse con sus amigos. Hoy mi amigo, nuestro amigo, está tirado en una cama del Hospitral en coma farmacológico, sin poder despertarse”, señalaron en un mensaje que se viralizó por Facebook.

Para las personas cercanas a Tomás, Cruz “le faltó el respeto a la vida ajena” al manejar en un estado que deberá esclarecer la causa, y a “una velocidad que claramente estaba fuera del marco de la ley, tuvo la inhumanidad de querer abandonar a nuestro amigo y dejarlo tirado en medio de la calle, intentando darse a la fuga”.

Afligidos por la situación límite de Villagra, los seres queridos dijeron sentir “impotencia, rabia, bronca, miedo de lo que pueda pasar. No hay palabras que describan el malestar que sentimos todos los que rodeamos a Tomi. La Policía detuvo a Cruz a las 6.30 y la Justicia, por ahora, no hizo más que liberarlo cerca de las 15”, se quejaron.

Y recalcaron que “no queremos estar más expuestos a este tipo de personas que en un minuto cambian la vida de muchos así como si nada, sin importarles nada en lo absoluto. No es la primera vez que pasa algo así en Tandil y la idea es que no pase lo mismo de siempre, no queremos que este sea un accidente del montón que se vuelva, en un caso más archivado o una historia urbana más de esta ciudad. Queremos que quien tome las riendas del caso haga lo que deba hacer y que este sujeto que pasó por arriba a nuestro amigo y quiso huir, como mínimo no maneje nunca más en su vida y reciba la pena que merece. Tomemos conciencia”, enfatizaron.

Cabe recalcar que tras el siniestro ocurrido en Belgrano al 1.700, y la amputación de una de las piernas de Villagra, el Hospital “Ramón Santamarina” está necesitando dadores de sangre de cualquier grupo y factor, con los fines de reponer el banco existente.

