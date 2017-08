Carlos Menem apeló el fallo que impugnó su candidatura y apunta a que defina la Corte Suprema

El ex presidente y actual senador Carlos Menem apeló hoy el fallo de la Cámara Nacional Electoral que le prohibió presentarse como precandidato por La Rioja para renovar su banca en la Cámara alta. La presentación, que lleva las firmas de los ex ministros Carlos Corach y Rodolfo Barra, fue hecha esta mañana ante la Cámara Electoral, con el objetivo de que el tema sea elevado a la Corte Suprema de Justicia. Menem además reclamó que la medida tenga efecto suspensivo de forma tal de poder presentarse en las PASO.

La Cámara Nacional Electoral decidió ayer que el ex presidente no podrá ser precandidato a senador nacional en las próximas PASO, por lo que su reemplazo será Ricardo Guerra, actual ministro de Hacienda de La Rioja. Sin embargo, de aquí al domingo no hay tiempo para imprimir nuevas boletas, por lo que los riojanos que opten por el justicialismo deberán elegir la que lleve el rostro de Menem.

La resolución fue tomada por los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, quienes dictaron la impugnación del ex presidente a causa de las condenas penales que tiene en su contra. Los miembros de la Cámara Nacional Electoral destacaron que “el pronunciamiento que aquí se emite no importa desconocer las altas responsabilidades institucionales que el señor ex Presidente de la Nación ha desempeñado, ni prescinde de la presunción de inocencia de la que goza -como se dijo- mientras no devenga firme la condena dictada a su respecto”. Sin embargo, la Cámara entendió que Carlos Menem no reunirá las condiciones de idoneidad para poder postularse a raíz de las condenas en su contra.

La decisión de la Cámara se tomó luego de que el fiscal Jorge Di Lello avalara la candidatura del ex jefe de Estado para postularse a un tercer período en la Cámara alta.

Menem, de 87 años, había sido impugnado en La Rioja a raíz de las condenas judiciales en su contra. El ex primer mandatario fue sentenciado a siete años de prisión y 14 de inhabilitación por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, en un fallo que fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal, pero que la semana pasada fue apelado ante la Corte Suprema.

También fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por el pago de sobresueldos a ministros y otros funcionarios durante su gobierno de 1989 a 1999, y está siendo enjuiciado por supuesto encubrimiento en la investigación del atentado terrorista a la AMIA, que dejó 85 muertos.

La semana pasada, Casación revocó su sobreseimiento en el caso de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, que según la Justicia estuvo destinada a borrar rastros de la desaparición de armas que fueron enviadas a Ecuador y Croacia.

