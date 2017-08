Proponen “resignificar” el foro en un Consejo Consultivo de Seguridad

La corriente política que encabeza “Nacho” Lacovara pide ampliar la participación del espacio y convocar a más sectores y voces especializadas en la problemática. Cuestiona la concentración del sistema de monitoreo en la zona céntrica en desmedro de los barrios. Silvina Polti, cuarta precandidata al Legislativo por las Lista 4 de Cumplir, desarrolló las propuestas en la materia. Además, anticipó un proyecto para modificar las tasas municipales que, junto a la fuerte suba de tarifas, ahogan al sector de los pequeños y medianos comerciantes.

Silvina Polti es comerciante del rubro gastronómico. Hija de un importante dirigente del peronismo de la Cuarta Sección Electoral, vive en Tandil desde hace 14 años, donde retomó su participación política iniciada en su juventud, en Bragado.

Polti es la cuarta precandidata al Concejo Deliberante por la Lista 4 del Frente Justicialista Cumplir, que encabeza Héctor “Nacho” Lacovara y tiene a Florencio Randazzo como prencandidato al Senado nacional.

“Creo que hay muchos temas del Tandil de hoy que tenemos que mejorar. Provengo del sector comercial, puntualmente el gastronómico, que ha sido vapuleado por una política económica nacional, esto incluye a las tarifas, la inflación y una consecuente retracción del consumo”, manifestó la aspirante al Legislativo.

La precandidata que acompaña a “Nacho” Lacovara abordó dos preocupaciones que afectan directamente a sector al que pertenece, el de los pequeños y medianos comerciantes: la primera, las tasas municipales; la segunda, que abarca al conjunto de la sociedad, es la inseguridad.

Polti manifestó que producto del incremento en las tasas municipales y los tarifazos en los servicios “vemos con mayor frecuencia el cierre de negocios en la actividad comercial”.

“Según la CAME, hubo una baja en las ventas de un 12 por ciento. Y en Tandil, según el Sindicato de Empleados de Comercio, hay entre uno y dos despidos diarios, y comercios que cierran porque no pueden afrontar los costos de su negocio”, indicó.

La precandidata por la Lista 4 del Frente Justicialista Cumplir anticipó que el espacio tiene una propuesta para la modificación de tasas, trabajada por la contadora Rosana Bulacio, segunda aspirante al Concejo Deliberante.

“Con el nivel de recaudación que tiene el Municipio, puede tener un gesto con los pequeños y medianos comerciantes, fundamentalmente en el tema tasas, y favorecer de esa manera el funcionamiento del sector ante esta coyuntura nacional”, consideró Polti.

Cuando se le consultó sobre la viabilidad de la modificación del Presupuesto, la precandidata al Concejo señaló que “tenemos que organizarnos como sector. La misma gente es la que luego hace la presión sobre el Legislativo, porque el concejal tiene que estar para la gente. Muchas veces no se conoce a los miembros del cuerpo, no se tiene contacto con ellos, pero trabajando desde la calle, con la ciudadanía, se pueden generar iniciativas interesantes”.

SEGURIDAD

La precandidata al Concejo consideró que la seguridad es una problemática que necesita “un abordaje integral que apunte primordialmente a la prevención”.

“El Municipio tiene que ir a los problemas y no actuar sobre el delito consumado. Las cámaras de seguridad no ayudan a la prevención del delito. Sirven como un placebo para que nos sintamos más seguros, para bajar el miedo, pero no aportan una solución a la problemática, no evitan el hecho”, analizó.

Expresó que el Estado “debe ir a los barrios, escuchar a los vecinos, porque en los barrios es donde la inseguridad golpea mucho más duro que en la zona céntrica, y el abordaje debe ser específico para la realidad de cada zona. Hay que conformar un Mapa del delito producto del diagnóstico de cada consejo barrial”.

“Entre los propios vecinos se cuidan, pero ¿cuál es la política que proviene desde el Estado? Debe existir una interacción más fluida desde el Estado y un protocolo de acción articulado”.

Polti indicó que en la actualidad se cuenta con un presupuesto de “30 millones de pesos para cámaras, pero se concentren sólo en una zona”.

“En barrios como Las Tunitas, La Movediza o Villa Aguirre hay una sola cámara. Son zonas postergadas donde ocurren los mayores hechos de inseguridad. Por eso nosotros promovemos una reformulación de este sistema de monitoreo”, propuso.

Planteó que una de las propuestas del espacio es “la resignificación del Foro de Seguridad en un Consejo Consultivo de Seguridad, donde haya referentes de cada barrio, facultativos especialistas en el tema, la Universidad, etc., para que su opinión pese a la hora de planificar un Plan Integral de Seguridad”.

“Debe incluirse a actores que hoy no participan”, pidió Polti, y agregó otra cuestión importante para el espacio que integra: la perspectiva de género.

“Las mujeres debemos estar dentro de ese Consejo Consultivo de Seguridad. Las políticas deben planificarse con una perspectiva de género. Promover corredores seguros podría ser una respuesta, entre otras, como la implementación de un protocolo comunitario de colaboración integral en la búsqueda de mujeres ante cualquier caso que se lo solicite”, precisó.

Por último, enfatizó en que hoy el Estado comunal recauda 134 millones de pesos en concepto de distintas tasas y esos fondos “debieran volver a la ciudadanía en este tipo de acciones, en estar presente en los barrios y atacar las problemáticas antes de que ocurran”.

