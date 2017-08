“No podemos naturalizar un proyecto político que todos los días deja trabajadores en la calle”

El concejal y precandidato por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, se reunió con un nutrido grupo de dirigentes gremiales en la sede partidaria de Paz 965. Se planteó la necesidad de volver a recuperar la unidad del movimiento obrero para poder frenar el ajuste y los despidos que el modelo neoliberal exige.

El concejal del PJ-FPV y precandidato por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, se reunió en la tarde de ayer con un nutrido grupo de dirigentes sindicales en la nueva sede partidaria de Paz 965. Del encuentro participaron referentes gremiales de La Bancaria; Suteba; Adunce; Secasfpi; UPCN; UOCRA; Smata; Sutcapra; Comercio; ATE; Upcn; delegados de Atuncpba y miembros de la CTA.

El encuentro se planteó los desafíos que enfrenta el movimiento obrero organizado de cara a un modelo neoliberal que “ajusta ferozmente por el lado de los trabajadores al tiempo que impone una extraordinaria transferencia de riquezas para el sector agroexportador, para las mineras y para la sector especulativo financiero” destacaron los referentes gremiales.

Por su parte Iparraguirre destacó que es “absolutamente necesario” recuperar la identidad de las mejores tradiciones sindicales que ha tenido nuestro país. “Nos enfrentamos ante un proyecto político, económico y social que busca imponer, con una celeridad que asusta, nuevamente el camino del ajuste, la devaluación, la pérdida de derechos y la flexibilización laboral”.

“El gobierno de Cambiemos intenta hacer de cuenta que en Argentina no existió un proyecto político que recuperó derechos y conquistas sociales y laborales para nuestro pueblo. Intentan evocar una continuidad de los años ’90 como si los doce años de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner hubieran sido sólo un escollo, una interrupción momentánea a ese proyecto de entrega del país que se inició con la dictadura cívico – militar y que terminó cuando el 25 de mayo de 2003 alguien se animó a decir que no dejaría sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada” recordó Iparraguirre.

El edil resaltó que es tiempo de tener un enorme compromiso entre los dirigentes sindicales y sus representados: “es momento de dejar las cuestiones secundarias de lado y poner el foco en las demandas impostergables que tienen los trabajadores y trabajadoras que todos los días ven cómo sus compañeros pierden el trabajo. No hay peor agresividad para el tejido social que la pérdida de fuentes de trabajo. Todos los días una nueva familia se queda sin sustento. No podemos naturalizar un proyecto político cuya propuesta es dejar trabajadores en la calle. Esa crueldad no se ve en las pantallas de televisión pero se siente en la mesa familiar. Esos son temas urgentes e impostergables que requieren de unidad, organización y lucha” advirtió.

