Iparraguirre: “Cada quince días anuncian obras en escuelas pero todavía no han puesto un solo ladrillo”

El concejal y precandidato por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, se reunió con miembros de la comunidad educativa local. Reclamaron que se avance en la ejecución del Fondo de Financiamiento Educativo y en el pago de salarios adeudados a los trabajadores y trabajadoras de los programas de políticas socioeducativas CAI y CAJ.

El concejal del PJ-FPV y precandidato por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, se reunió con docentes, no docentes, auxiliares, directores de escuelas, autoridades educativas y consejeros escolares para dar a conocer sus propuestas de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del próximo domingo.

Del encuentro participaron los Consejeros Escolares, Martín Keegan y Facundo Labanca y los precandidatos por Unidad Ciudadana, Walter Belén; María Florencia Mena; Julio Ponce; Giuliana Mengarelli; Federico Martínez; Lidia Massoni; Fernando Cintas y Sandra Lucas. También estuvieron presentes delegados de diferentes gremios docentes de la ciudad.

La reunión entre los candidatos de Unidad Ciudadana y los miembros de la comunidad educativa giró en torno a una presentación titulada “La necesidad de recuperar lo perdido y frenar el avance en contra de la educación pública”. Allí se describe la preocupante subejecución presupuestaria en materia educativa de la gestión del Ministro de Educación y precandidato a Senador Nacional por Cambiemos, Esteban Bullrich.

“En el trienio 2012 – 2015 la ejecución presupuestaria de todo el Ministerio de Educación estuvo en el orden del 100%. En el año 2016 quedaron sin ejecutar 12.000 millones de pesos, lo que representa cerca del 13,8% del presupuesto total destinado a Educación y Cultura” destacaron en la presentación.

A su vez los docentes advirtieron sobre el desmantelamiento de los equipos técnicos que venían trabajando en distintas áreas del Ministerio de Educación. “Sufrimos despidos masivos y el cierre de importantes planes y programas que se encontraban en ejecución como el Plan de Finalización de Estudios Secundarios y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral” y agregaron que “se han discontinuado las obras de infraestructura escolar así como la compra y distribución gratuita de millones de libros a todas las escuelas del país junto con la interrupción del programa Conectar Igualdad”

Rogelio Iparraguirre recordó que “en 2014 presentamos un proyecto de ordenanza que buscaba establecer un mecanismo participativo para el control, administración y distribución de los fondos provenientes de la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo. Sin embargo la mayoría automática de Lunghi evitó que sea aprobado en el Concejo Deliberante” describió el edil y agregó que “lo vemos al intendente saliendo en los diarios cada 15 días anunciando obras en las escuelas cuando todavía no colocaron un solo ladrillo. Este año el Fondo de Financiamiento Educativo alcanzará cerca de los 75 millones de pesos y viene de una subejecución presupuestaria del orden de los 23 millones de pesos. Queremos saber que se hizo con ese dinero que estaba destinado a mejorar las escuelas de nuestra ciudad y que estaría rindiendo dividendos en una cuenta bancaria” advirtió el edil.

El concejal indicó que el hace 4 meses conformaron un equipo técnico en materia educativa. Sus integrantes advirtieron que se observa “una fuerte desigualdad en la distribución territorial de las ofertas educativas que dependen del municipio” y que “benefician a las a la zona céntrica en desmedro de los barrios periféricos y los parajes rurales”. La Escuela Municipal de Danzas, la Escuela de Idiomas, la Escuela de Música Popular y la Escuela de Artes Visuales son ejemplo de esa centralización en la política educativa municipal.

“En la reunión se desnudó la verdadera situación de la educación pública y de los docentes a los que la gobernadora les declaró literalmente la guerra, según sus propias palabras. Una situación por la que no habían pasado nunca los docentes de la provincia de Buenos Aires. Se trata del mismo gobierno que en la campaña anterior le dijo a los ciudadanos que los docentes iban a ser los funcionarios públicos mejores pagos de su gobierno y, cuando asumen el gobierno, les termina declarando la guerra” indicó Iparraguirre.

El edil destacó que “en el ámbito local se pasó revista de las políticas socioeducativas, los CAI y los CAJ, que hace 8 meses que no cobran” y recordó que esas políticas “son coordinadas por la concejal mandato cumplido, Mery Fuentes – quien sí cobra su salario todos los meses – pero las trabajadoras de políticas socioeducativas que son las que emprenden esa tarea con un amor enorme hacia los niños y niñas hace meses que no pueden llevar el pan a su casa” indicó.

Iparraguirre concluyó exponiendo sobre la situación de las escuelas en nuestro distrito y “la cerrazón absoluta del departamento ejecutivo, a esta altura inentendible, de no escuchar las voces de la comunidad educativa en escuelas que se caen a pedazos y reclaman que se los atienda. Vemos como sobran más de 23 millones de pesos, y digo sobran porque son incapaces de gastarlos, y los meten en un plazo fijo. Ese comportamiento creo que habla por sí sólo frente a escuelas que necesitan una atención edilicia urgente”

Comentarios

Comentarios