Gran carrera de Diego Simon a pesar de los contratiempos

Aunque en los últimos kilómetros tuvo que lidiar con mareos y nauseas, Diego Simón logró cruzar la meta en el Mundial de Montaña que se disputo ayer en Italia ubicándose en el puesto 29 siendo el segundo mejor argentino.

Más tarde en su red social, el tandilense dio algunos detalles de la competencia destacando el gran nivel de atletas. “Venía entre los 15 primeros hasta pasada las 2 horas de carrera y con buenas sensaciones, pero luego comencé con náuseas y mareos que no me dejaron correr bien los últimos kilómetros ya que no podía ingerir alimentos ni líquidos. Se dejó todo lo que tenía para cumplir mi sueño mundialista (hasta una fuerte caída que me dejo raspones y golpes por todos lados) Sé que se puede mejorar mucho todavía la posición. Para eso vinimos para seguir aprendiendo y sumando experiencia y seguir mejorando día a día, siempre dejando el 100% de lo que se tiene. Gracias a todos por acompañarme!

Sin dudas otra gran carrera para Diego Simon que además sigue mostrando su humildad y respeto por quienes lo apoyan y acompañan. Sabe que el que abandona no tiene premio y cumple a pesar de los contratiempos con ese lema de cada gran atleta, llegar sin importar cómo.

