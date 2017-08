Escrachan a Carlos Fernández por proscribir lista radical en Avellaneda

La sangría radical por el destrato en la conformación de las listas en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, y la hegemonía del poder de “Cambiemos” en el debate intestino, abrió heridas que dejaron al tandilense Carlos Fernández en el centro de la controversia.

Dirigentes del denominado “radicalismo puro” en Avellaneda, que no acepta la fusión con el PRO, quisieron competir con una lista y denuncian “proscripción” por parte de las autoridades provinciales del Radicalismo, con el vicegobernador Daniel Salvador y el vicepresidente de la Cámara Alta, Fernández, como cabezas de la presunta prohibición.

Bajo la consigna “estos traidores proscribieron”, los dirigentes Walter Javier Jauca y Mónica Alejandra Roibás escracharon el muro del Facebook del legislador tandilense, con fotos que apuntan a la genuflexión de los boinas blanca en el armado de “Cambiemos”.

“Con esta lista pensábamos competir en las PASO y el PRO junto con el Comité de Provincia, no lo permitieron. Es una lista puramente radical”, señalaron adjuntando una foto de la propuesta.

En una carta a los vecinos, partido de Avellaneda, los miembros disidentes de Cambiemos, Línea Interna 301 A, indican que quiseron competir en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias con una lista pura radical en el seno concejalicio y consejeros escolares, y llevar en Provincia y Nación la boleta de Bullrich y Gladys González.

Según sus dichos, cumplieron con las formalidades legales y fueron aceptados en la Junta Electoral, “pero no se le concedió el poder de ir pegada a la lista provincial y nacional”, reportaron.

Como no recibieron apoyo de la UCR Provincial, decidieron bajarse, en tanto que aclararon que “por el bien de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones, valores claves del ser radical, trabajaremos para que nunca más los vetos y las proscripciones tengan lugar en nuestro país, y mucho menos en una alianza de la cual nuestro partido forme parte”, señalaron en la misiva.

