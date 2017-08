Empate en Mar del Plata entre Kimberley e Independiente

por Sebastián Arana (La Capital)

Kimberley e Independiente de Tandil se llevaron demasiado de un mal partido en el “José Alberto Valle”. Un punto para cada uno, el invicto a salvo y mantenerse en posición expectante en la tabla fue un gran premio para ambos tras haber maltratado la pelota durante noventa minutos.

Es difícil recordar un cotejo tan flojo de Kimberley en todo el ciclo de Mariano Mignini. Apurado, impreciso, sin ideas. Pocas veces abusó tanto del pelotazo. Se lo comió la tentación de buscar rápido la situación de pie a pie de Goiburu o Nicolás Baigorria por las puntas. Y no los encontró casi nunca.

El mediocampo fue una estación que se salteó casi siempre en el apuro por llegar. A Joaquín Baigorria, uno que puede acompañar tocando, se lo extrañó horrores. Y lo poco que generó fue forzadísimo.

Claro que el partido se le presentó a contramano casi desde el vestuario. Por un error propio más que por un acierto rival. Intentando empezar una acción de ataque, Juan Ignacio Briones le dio un pase un poco largo a Guido Lucero. El lateral, de espaldas a la cancha, fue a buscarlo un poco confiado. No hubo compañero alguno que lo alertara de la cercana presencia de Nicolás Trasante. El uruguayo se tiró a barrer al suelo, trabó, se llevó la pelota y se fue derechito hacia Barucco, a quien superó con un zurdazo cruzado y bajo. Iban nada más que dos minutos y medio y Kimberley ya perdía.

Independiente desde entonces se abroqueló en el fondo, cerró espacios y le cedió la iniciativa a defensores o volantes defensivos.

La reacción de los de Mignini fue más anímica que futbolística. Corrió y metió. Pero pensó poco y jugó menos. Tuvo, sí, un ratito de profundidad superado el cuarto de hora.

Casas, el arquero de Independiente, tuvo trabajo con un remate mordido de Servera y se exigió a fondo a los 19′ para desviar un potente remate esquinado de Goiburu, ambos desde la puerta del área.

Nada pudo hacer, en cambio, tres minutos más tarde. Mañas pateó un tiro libre, el balón rebotó en la barra, Briones volvió a ponerlo al área con un cabezazo y Fortete, en el punto penal, paró el balón con el pecho y lo conectó con una impresionante volea de zurda que se metió casi pegada al travesaño.

No ocurrió más en el primer tiempo. Nada. Kimberley no pudo ni acercarse al área tandilense. A Independiente, que la tiró para arriba a que se las rebusquen Porta y Turri, ni siquiera pareció interesarle buscar el arco de Barucco.

Si el primer tiempo había sido malo, el segundo fue aùn peor. Un compendio de pelotazos sin sentido, pases fallados y rechazos a cualquier parte.

De los dos, el equipo local, al menos, se adelantó en la cancha. Pero no generó más que un puñado de remates al cuerpo de Casas.

El asedio fuerte al arco tandilense llegó sobre el final, después de la expulsión de Turri, ocurrida a los 40′ del complemento. Sin un mísero delantero, la visita terminó de refugiarse y le dejó todo a Kimberley, que llenó el área de centros.

Uno de ellos, a los 48′, terminó en un cabezazo de Fortete, que Casas desvió abajo. En el rebote, Gonzalo Gómez la empujó de cabeza al gol. Pero el árbitro anuló la conquista por posición adelantada. Hubiera sido el triunfo y la punta para Kimberley. Demasiado premio.

SINTESIS

Kimberley 1

Gabriel Barucco (5); Guido Lucero (4), Esteban Erramuspe (4), Emiliano Fortete (6) y Juan Cebada (5); Julián Servera (4), Juan Ignacio Briones (5) y Franco Mañas (5); Nicolás Baigorria (4), Gonzalo Gómez (5) y Goiburu (4). DT: Mariano Mignini.

Independiente (Tandil) 1

Gonzalo Casas (6); Jonathan Abalos (5), Juan Disipio (5), Matías Gogna (5) y Canio (5); Mariano Rodríguez (5), Baquero (5), Southwell (4) y Nicolás Trasante (6); Lucas Porta (5) y Turri (5). DT: Gerardo Villar.

Goles: en el primer tiempo, 2′ Trasante y 22′ Fortete.

Cambios: en el segundo tiempo, en el inicio, Kruger (5) por Porta, 17′ Matías Barreiro por Baigorria, 20′ Lucas Casella por Goiburu, 34′ Jeremías Cajal por Servera, 45′ Emanuel Heredia por Trasante y 49′ Facundo Cortadi por Mariano Rodríguez.

Incidencias: en el segundo tiempo, 40′ expulsado Turri.

Cancha: Kimberley (buena).

Arbitro: Cristian Arce (7) de la Liga de Olavarría.

RESULTADOS

F.C Roca Las Flores 0 – 2 Independiente S. Cayetano

El León Gral. Madariaga 3 – 1 Argentinos 25 De Mayo

Racing Balcarce 1 – 0 Circulo Deportivo Mar Del Plata

PROXIMA FECHA (6TA)

Kimberley – Racing

Independiente (T) – El León

Argentinos – El Porvenir

N. Riestra – Ferrocarril Roca

Independiente (SC) – Circulo Deportivo

Comentarios

Comentarios