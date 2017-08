La Cámara Nacional Electoral decidió que el ex presidente y actual senador no podrá competir en las Primarias para renovar su banca en octubre.

La Cámara Nacional electoral resolvió este lunes que el ex presidente y actual senador Carlos Menem no podrá competir en las PASO para renovar su banca en octubre, informaron fuentes judiciales .La precandidatura de Menem, de 87 años, había sido impugnada por la alianza Izquierda al Frente por el Socialismo de La Rioja en virtud de que sobre el ex presidente pesa una condena a 7 años de prisión y 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia, confirmada por la cámara de Casación Penal.

Los miembros de la Cámara Nacional Electoral aplicaron en este caso el antecedente de Raúl Romero Feris quien en 2003 no pudo asumir su banca de senador luego de que se declarara su “incompatibilidad ética”, porque tenía dos condenas en su contra.”Debe dejarse sin efecto la oficialización de la precandidatura impugnada, debiendo en consecuencia la lista `La Rioja Federal´ del Frente Justicialista Riojano, proceder a su adecuación”, sostuvieron los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via. Como consecuencia de este fallo, el ministro de Hacienda, Ricardo Guerra, será el primer precandidato a senador nacional por el Partido Justicialista riojano.

Si bien la segunda precandidata a senadora nacional por el PJ riojano es Florencia López, ante la negativa por parte de la Cámara Nacional Electoral para que Menem se postule, ese lugar es asumido por el suplente, en este caso, Guerra.No obstante, el PJ riojano prevé hacer mañana un acto para repudiar el fallo que deja fuera de la carrera electoral al ex presidente y actual senador, quien cumple con su mandato en diciembre de este año.

