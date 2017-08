Vecinos del barrio San Nicolás denuncian cría de cerdos alimentados con basura

A través de una nota enviada a nuestra redacción, un grupo de ciudadanos indicaron que “como vecinos de una ciudad donde las reglas de convivencia, normativas, leyes, y todo el arsenal legal que como sociedad hemos logrado consensuar, para procurar que la convivencia suceda sea lo más ‘civilizada’ posible, hacer valer los derechos, así como, cumplir con las obligaciones, es una necesidad cada vez más urgente dado el gran crecimiento de la ciudad”.

En ese sentido, expresaron que “para dicho fin, las instituciones deben también funcionar a demanda, pero en lugar de hacerlo se repliegan y dejan terreno a que suceda cualquier cosa, como es el caso de un predio privado de aproximadamente 10.000 m², donde funciona un basural donde se crían cerdos, en un área donde no se puede instalar un basural y criar cerdos, no sólo por cuestiones de ordenamiento territorial, sino porque nos afecta directa y cotidianamente a los vecinos que sufrimos esto”.

“Sucede en el Barrio San Nicolás, sobre la calle Giuseppe Cimma y Las Casuarinas, pero, también sucede en múltiples barrios de la ciudad, algo que no debería seguir aumentando. Son numerosas las denuncias que se acumulan en los cajones de la Oficina de Bromatología, aunque la respuesta sigue siendo la misma ‘si lográramos la orden para quitar los cerdos del predio…, habría que conseguir un camión…, habría que cargar los cerdos…, habría que llevarlos al matadero…’ y una larga lista de etc.”, añadieron.

En la misma nota, detallaron que “por sólo nombrar las denuncias realizadas por las molestias de olor y moscas que la cría sin ningún tipo de control sanitario se desarrolla en una zona donde no se pueden criar dada la ubicación”.

“A todo esto, las quemas de basura incluyen autos, gomas, basura en general, pastos; a lo que, en los momentos de inmensa bronca por el daño que hace el humo a las vías respiratorias, hemos intentado buscar ayuda llamando a los Bomberos, pero éstos vienen sólo cuando hay riesgo de incendios forestales, que de hecho los han causado numerosas veces. La policía, sólo viene si es una emergencia. ¡Pero claro! no es a ellos a quienes corresponde intervenir, es a Bromatología”, reclamaron.

Los vecinos aseguraron que “los camiones llegan durante todo el día, trayendo consigo cajas de cartón, chatarra, escombro, autos viejos, animales, restos de poda, tambores, baldes, chapas, basura orgánica que usan para alimentar los cerdos, entre tantas otros desechos que uno esquiva mirar para no amargarse el día; pero el caso es que existe una oficina con gente idónea para que esto no suceda, con sueldos y todos los beneficios que significa trabajar en dicha oficina”.

“Estos ‘cerdos del basural’, ¿Quiénes los comen? ¿Cuántas nuevas denuncias son necesarias para que se decida tomar alguna medida acorde a tal perjuicio ambiental?”, cuestionaron.

Finalmente, remarcaron que “como vecinos que pagamos impuestos, que de hecho aumentan, no en justa la relación a las deficiencias de los servicios públicos. Reclamamos la intervención inmediata de Bromatología y el saneamiento del predio”.

Curiosamente, la queja vecinal, se conoce pocas horas después que el propio Municipio emitiera un comunicado de prensa recordando las “medidas de prevención de la triquinosis”, que incluyen, entre otras, “no utilizar como alimento de los cerdos desperdicios de restaurantes, verdulerías, mataderos, ni basura y mantener en el criadero buena higiene combatiendo las ratas”.

