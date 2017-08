Unidad Ciudadana cumplió con la Jornada Solidaria en la Plaza Eva Perón

El concejal y precandidato por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, reunió a un gran número de ciudadanos comprometidos con ese espacio político y realizaron la jornada solidaria suspendida el 26 de junio pasado.

El concejal y precandidato por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, reunió a un gran número de los militantes de ese espacio y junto con el resto de los candidatos de la lista trabajaron ayer en la restauración y parquización de la Plaza Eva Perón, ubicada en Bariffi e Ituzaingó, en pleno corazón del Barrio Belgrano.

La actividad se inscribe en la jornada solidaria que ese espacio político debió suspender por las inclemencias climáticas el pasado 26 de julio al conmemorarse el 65° aniversario del paso a la inmortalidad de María Eva Duarte de Perón, Evita.

Por quinto año consecutivo el espacio que responde en Tandil a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lleva adelante su jornada solidaria con un gran número de militantes realizando el mantenimiento de la Plaza Eva Perón. De hecho, en mayo de 2015 en conmemoración del natalicio de la “abanderada de los humildes”, la organización también pintó la Escuela N° 42 que se encuentra frente a la plaza y a la que asisten gran cantidad de alumnos.

En esta oportunidad unas 80 personas trabajaron desde las 9 de la mañana y hasta pasadas las 17 realizando tareas de parquización, pintura y restauración de los canteros y juegos que forman parte de la principal plaza del barrio.

Iparraguirre recordó con mucha alegría al fallecido compañero Miguel Cabrera quien era el responsable del mantenimiento del busto de “Evita” y “quien siempre nos acompañaba en nuestras jornadas solidarias brindándonos permanentemente su apoyo convencido de nuestro compromiso en la defensa de las ideas de la compañera Evita y su vínculo con los más humildes”

El edil resaltó que cada vez que visita la Plaza Eva Perón no puede dejar de pensar “como habrán sido aquellos homenajes durante los años 90 cuando se recordaba el compromiso y la militancia de la compañera Evita mientras se llevaba adelante un modelo de país que fomentaba la especulación financiera, la desindustrialización sistemática y la desocupación para garantizar mano de obra barata” indicó. “Ese era un modelo de país que pisoteaba y daba por tierra con los postulados históricos que defiende el peronismo: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Intentar justificar tamaño latrocinio al patrimonio nacional es contribuir a la desmemoria del verdadero sentimiento peronista”

Respecto de la situación que atraviesan hoy las familias tandilenses a partir del retorno de políticas económicas neoliberales, Iparraguirre manifestó que “hoy el destino nos pone en la misma lucha de aquellos años. Por eso debemos defender las conquistas de los trabajadores, los derechos de los más humildes y de aquellos que genuinamente necesitan del Estado para que su vida sea un poco menos dura de lo que ya es. Los despidos, el cierre de industrias y comercios son una postal recurrente que sólo puede ser negada por el fenomenal blindaje mediático del que goza el gobierno del ingeniero Macri y la gobernadora Vidal”

El concejal resaltó que “Evita, igual que Cristina, son mujeres únicas e irrepetibles en nuestra historia. Cristina demuestra todos los días la calidad y la clase de militante política que es. Viene de ocupar el mayor cargo al que puede aspirar un argentino o una argentina. Aún así, como histórica militante del peronismo, entendió que la necesitábamos de nuevo poniendo el cuerpo” y arengó a los presentes diciendo que “ese es el mayor ejemplo que debemos tomar en esta campaña: que hay que poner el cuerpo porque así no se puede seguir y porque este descalabro en la vida de los argentinos no se va a frenar si todos y todas no le ponemos el cuerpo”.

“Cambiemos hizo pedazos el contrato electoral. Tenemos la responsabilidad de recordar que las elecciones son es ese momento maravilloso que, cada dos años, nos da el poder a cada uno de nosotros de elegir la ciudad con la que soñamos” afirmó Iparraguirre y recordó que “cuando vamos a las urnas el voto de la persona más rica y acaudalada de la argentina y el del compatriota más pobre, el que más sufre, valen exactamente lo mismo: uno. Ese poder, que cada uno de ustedes tiene, es lo que debemos recuperar en esta elección para no permitir que nos sigan rompiendo el contrato electoral en nuestra cara” advirtió con énfasis el concejal que invitó a multiplicar los niveles de participación ciudadana de cara “no sólo a estas elecciones” sino “a la conciencia plena de saber que vivimos en democracia”.

