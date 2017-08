Recuerdan las medidas para la prevención de la triquinosis

La Dirección de Bromatología, dependiente Sistema Integrado de Salud Pública del Municipio de Tandil, la Dirección de Auditoria Agroalimentaria del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA Oficina Tandil); recordaron a la población sobre los recaudos a tomar con el fin de prevenir la triquinosis, enfermedad de alto riesgo para la salud de la población.

Con el inicio del período invernal se da comienzo a la faena domiciliaria de cerdos, los cuales previo a la facturación deben ser analizados por el método de Digestión Enzimática Artificial.

La Triquinosis en los cerdos y jabalíes, principales huéspedes de riesgo para el hombre porque su carne es utilizada como alimento, está vinculada al medio en que habitan y a la alimentación que reciben especialmente cuando en el lugar proliferan las ratas que son el vector principal de transmisión de esta enfermedad a los animales. El hombre se enferma consumiendo carne parasitada insuficientemente cocida o cruda, como es el caso de chacinados salados o ahumados: jamón crudo, panceta, chorizos secos, bondiola etc.

Los síntomas en la persona que consume carne de cerdo con triquinosis son: en primer término diarrea, dolor abdominal, vómitos y pérdida del apetito. Con el transcurso de los días se presenta edema de los párpados superiores, dolores musculares, dolor de cabeza, fiebre etc. Estos síntomas suelen ser confundidos con el de otras enfermedades, por lo que se aconseja acudir al médico ante cualquier duda.

Es necesario que la población tome todos los recaudos que se detallan a continuación para evitar esta enfermedad:

Para el consumidor:

* Hacer analizar siempre cada cerdo faenado; se debe remitir al laboratorio para el análisis la parte carnosa de la entraña en buen estado de conservación.

* Cuando se consume carne fresca de cerdo se debe cocinar hasta que desaparezca el color rosado en su parte interior (más de 65º C).

* Los chacinados caseros no deben consumirse a menos que se tenga certeza de que el cerdo fue analizado.

* Adquirir en el comercio subproductos de carne de cerdo amparados por un rótulo o etiqueta de fabricación. No comprar embutidos en la vía pública ni a la vera de rutas y caminos.

Para el criador de cerdos:

* No utilizar como alimento de los cerdos desperdicios de restaurantes, verdulerías, mataderos, ni basura.

* Mantener en el criadero buena higiene combatiendo las ratas.

* Destruir por medio del fuego los cadáveres de los cerdos para que no puedan ser consumidos por ratas u otros cerdos.

* Cada criador debe tener perfectamente señalados los cerdos para poder identificar los animales sospechosos.

La presencia de Triquinosis ocasiona riesgos para la salud de las personas y perjuicios socioeconómicos. El primer perjudicado es el enfermo y su familia.

Si se detectan personas afectadas de triquinosis y todavía se tienen restos de los subproductos consumidos deben ser entregados a la autoridad sanitaria para establecer el origen de la enfermedad. Nunca se debe arrojar a la basura ni destruir el alimento sospechoso.

Ante cualquier duda o información que requiera consulte en la Dirección de Bromatología sita en Av. Colón y Las Heras o al T.E 4432079.

