Iparraguirre: “le piden a la industria que se reconvierta como si se tratara de una fórmula mágica”

El concejal y precandidato de Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre se reunió con empresarios del sector metalmecánico quienes vienen siendo fuertemente castigados por la recesión económica, la apertura de las importaciones, la falta de crédito y la caída del mercado interno.

El concejal y precandidato visitó la empresa de fundición “Fungris” en una recorrida que se suma a las que el edil viene realizando en el sector metalmecánico desde hace más de un año y medio para interiorizarse sobre la realidad que atraviesa ese sector industrial en nuestra ciudad. Estuvo acompañado por su compañera de lista y ex titular de Red Solidaria Tandil, Silvia Nosei y por el precandidato a concejal, Ariel Rizzo

“Entre el año pasado y lo que va de este hemos visitado casi la totalidad de las empresas metalmecánicas de la ciudad para tener un análisis y una mirada más profunda de una situación que es altamente preocupante. Es verdaderamente desesperante. Se advierte que la metalmecánica de Tandil se encuentra, sin lugar a dudas, en una crisis terminal” destacó el concejal del PJ-FPV

Iparraguirre reconoció que los problemas que tiene el sector “no son nuevos” y que “no nacieron el día que asumió el Ing. Macri”. Es cierto, dijo, que la industria metalmecánica de Tandil “venía con problemas que tienen que ver con el reordenamiento de los jugadores del mercado automotriz global” y que “en los años 2012 y 2013 ya habían empezado a dar cuenta de esas dificultades”

“Aun así, el actual gobierno lejos de corregir los problemas vinculados a la falta de competitividad con los mercados externos, especialmente con Brasil, lo que hizo fue dificultar todos y cada uno de los aspectos que hacen al desarrollo sostenido de la industria nacional” indicó

Los dueños de las pymes metalmecánicas y los trabajadores cuentan que tras la difícil situación que ya se vivía en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “al menos en esos años podían tramitar los Programa de Recuperación Productiva” (REPRO) que ayudaban a afrontar una parte de los salarios de los trabajadores. “Actualmente los REPRO no están siendo aprobados” advierten desde las empresas. “Sólo en 2016, según un informe del CEPA, se recortaron el 84% de esas prestaciones pasando de 756.487 en 2015 a 123.056 en 2016. En el mismo periodo también se vio afectada la cantidad de empresas alcanzadas por los REPRO que pasó de 402 en 2015 a 89 en 2016 marcando una disminución de 79%” indicó Iparraguirre

“Las tarifas se dispararon más de un 150%. Por dar un ejemplo: Fungris venía pagando 70 mil pesos de luz y ahora está pagando 190 mil” dijo el edil y agregó que “la apertura indiscriminada de las importaciones terminó de darles el tiro de gracia. Por si fuera poco se agotó completamente el acceso al financiamiento con una tasa de referencia del orden del 27% del Banco Central pensada exclusivamente para favor a los sectores de la especulación financiera – con la bicicleta que se está haciendo con las Lebacs – y eso hace imposible acceder al financiamiento para créditos productivos” describió.

Respecto de la cancelación de las líneas de crédito para la industria que había impulsado el gobierno anterior Rogelio Iparraguirre resaltó que “el fideicomiso del Banco Nación promovido por Cristina (Kirchner) fue una herramienta que utilizaron mucho las industrias tandilenses para financiar bienes de capital, no sólo la metalmecánica, y que les permitía planificar de modo un poco más ordenado su horizonte productivo”

“Ni que hablar de la depresión absoluta del mercado interno en el que muchas empresas están integradas y vinculadas entre sí. La producción en promedio de la metalmecánica de nuestra ciudad lleva una caída acumulada del 60% en estos 20 meses de gobierno de Cambiemos. La situación es realmente triste y preocupante” expresó el concejal.

Iparaguirre advirtió que otra de las cosas que cuentan los empresarios y los trabajadores es que “no volvieron a tener instancias de diálogo ni de búsquedas de consenso ni de apoyo por parte de los organismos municipales, provinciales o nacionales” y destacó que “años atrás, si bien había dificultades como dije anteriormente, había instancias de diálogo donde se sentaban las terminales, las autopartistas y las metalmecánicas e intentaban negociar las cuotas de integración de piezas nacionales, donde frenar las importaciones y en qué lugar colocar las posiciones arancelarias. Bueno, esos encuentros no se produjeron más. La única vez que hablaron con el Ministro Cabrera les dijo que se reconviertan, como si se tratara de una fórmula mágica”

“En lo que al gobierno municipal respecta lo que ven es una falta de sensibilidad absoluta, una falta de comprensión por parte de las autoridades municipales de la magnitud de la crisis y una falta total de apoyo. Estamos siendo testigos los tandilenses de la situación de jaque mate en la que se encuentra una de las industrias más tradicionales de nuestra ciudad, que ha sabido formar y capacitar a lo largo de los años una mano de obra altamente calificada, con valor agregado como pocas industrias en nuestra ciudad. Hoy la vemos desfallecer ante la mirada impávida de los funcionarios de Cambiemos” concluyó

Comentarios

Comentarios