“Producir cerveza artesanal no es una opción cuando no tenés qué poner en la mesa”

Matías Valdez, precandidato por la Lista 4 del Frente Justicialista Cumplir que encabeza Héctor “Nacho” Lacovara, reflexionó sobre la preocupante realidad laboral local y el fomento de la economía popular. El espacio propone generar, desde el Concejo Deliberante, 300 puestos genuinos de trabajo por año, sobre la reafectación del 2 por ciento del Presupuesto Municipal destinado a ayuda social directa, una partida equivalente a casi 30 millones de pesos.

La experiencia de las cooperativas del Movimiento evita en la ciudad de Tandil marca una línea de acción para afrontar la problemática de la desocupación en nuestra ciudad, que según el último censo asciende a un 10 por ciento.

Con el aval de la creación de más de 50 puestos de trabajo genuino en el último año, a pesar del agravamiento de las variables socioeconómicas y el aumento de la desocupación, la economía popular y el trabajo de interés social se perfilan como una alternativa viable y sustentable.

Matías Valdez, presidente de la Cooperativa Textil Coopeva, integrante de la mesa ejecutiva del Movimiento Evita y referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en nuestra ciudad, analizó la experiencia de la economía popular en el plano local.

“La desocupación no es un acontecimiento, sino el producto de una decisión política, del orden de prioridades de un espacio político que en un momento determinado conduce el Estado”, consideró Valdez.

El también precandidato por la Lista 4 del Frente Justicialista Cumplir, que encabeza Héctor “Nacho” Lacovara, afirmó que “el lunghismo podrá decir que la situación local es inevitable, que responde a factores que se regulan en otro nivel”, sin embargo “durante los doce años que antecedieron al gobierno de Cambiemos, Tandil siempre se mantuvo muy por encima de las estadísticas nacionales, y cada vez que la situación mejoró tuvo que ver con políticas nacionales en efecto”.

“Cuando la economía fue para adelante, el Gobierno local no genero trabajo. Hoy que la economía está en retroceso, es aún menos esperable”, afirmó el precandidato del espacio que propone la generación de 300 puestos genuinos de trabajo por año sobre la reafectación del 2 por ciento del Presupuesto Municipal destinado a ayuda social directa, porcentaje equivalente a casi 30 millones de pesos.

Ante este escenario de retracción del mercado laboral y de “falta de voluntad política para generar trabajo donde en apariencia no lo podría haber”, el referente de CTEP manifestó que “las organizaciones sociales hemos asumido la tarea”.

“No por demagogia, porque estemos en campaña o porque la problemática esté en agenda, sino porque el sector al que representamos lo requiere y entendemos que el trabajo es un ordenador social”, enfatizó.

Aclaró que “hay que hacer una salvedad” acerca del indicador de 10 por ciento de desocupación. “No significa que toda esa gente esté sin trabajar –dijo–. Aquellos trabajadores y trabajadoras que no consiguen un trabajo formal, ni siquiera ocasional, se lo inventan. Trabajan en las actividades más diversas, sin derechos, sin regulación, etc”.

A continuación enumeró que la cooperativa de limpieza del Arroyo Langueyú, Coopeva Textil, las cuadrillas de mejoramiento habitracional y de Reciclado de Mobiliario Escolar son “producto de una decisión política, son la expresión de nuestro proyecto político, que hace eje en el trabajo con el concepto de ‘interés social’ como premisa”.

“No vemos un escenario donde vuelvan a instalarse grandes industrias que ocupen grandes cantidades de tandilenses. Por eso, como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, inventamos trabajo, lo creamos desde nuestra organización y nos proponemos llevarlo al Concejo Deliberante, para que sea política pública y ya no el esfuerzo de las organizaciones sociales”, remarcó.

Valdez sintetizó que “en las antípodas de este razonamiento se encuentra el frente Cambiemos –del cual forman parte el intendente Lunghi y el precandidato Mario Civalleri–, espacio “ante la desocupación, propone que los trabajadores y las trabajadoras sean emprendedores, azarosamente y sin ningún tipo de organización ni apoyo, por ejemplo elaborando cerveza artesanal, como apuntó hace unos días Esteban Bullrich”.

“La realidad es que producir cerveza artesanal no es una opción cuando no tenés qué poner en tu mesa”, recalcó Valdez. “El planteo de Bullrich refleja una grave ignorancia, como dice el presidente de la Cámara de Cervecerías Artesanales, o bien hipocresía. Nosotros hacemos foco en el trabajo de ‘pico y pala’, intensivo en mano de obra, porque la fuente laboral, el salario y los derechos laborales son nuestra preocupación. Militamos la idea del trabajo de ‘interés social’, como plantea el Papa Francisco, porque, además de tener trabajo, necesitamos afianzar un sentido social del trabajo, haciendo énfasis en el modo en que nuestro trabajo contribuye al bienestar general”, finalizó.

