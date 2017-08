Mauricio Macri: “Es imposible que en 18 meses el crecimiento alcance a todos”

El mandatario dijo también que el problema del país no es el dólar sino la inflación, que este año “llegará al nivel más bajo de los últimos 8 o 9 años”

El presidente Mauricio Macri admitió que “es imposible que en 18 meses” el crecimiento de la economía “alcance a todos los argentinos”. Al encabezar un acto de campaña de Cambiemos, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, dijo: “Eso hubiese sido magia, porque en ese tiempo no se construye el país que soñamos, esa Argentina que soñamos”.

Al lado de los principales candidatos de su espacio en la provincia de Buenos Aires y de la gobernadora María Eugenia Vidal, el mandatario manifestó: “Este crecimiento que ha comenzado en la Argentina, este camino que empezamos a recorrer, es imposible que en 18 meses alcance a todos los argentinos”. Dijo que es consciente de esa situación y que desde el Gobierno trabajan para mejorar la situación de la mayoría.

“A los argentinos que aún no ven el crecimiento, yo sé lo que les pasa, y no hay día que no me vaya a dormir sin pensar si habré hecho lo necesario para resolverles los problemas”, sostuvo.

Respecto al campo económico, Macri reiteró que el problema “no es el dólar” sino “la inflación”, aunque pronosticó que se llegará a tener “la más baja de los últimos 8 o 9 años”. “La inflación te estafa, los vivos se aprovechan. Nos mintieron cuando nos dijeron que un poquito de inflación estaba bien. Una de las frases poco célebres del gobierno anterior”, cuestionó Macri en referencia a la administración de Kirchner.

“Un periodista recién me preguntó por el dólar, no es nuestro problema, nuestro problema es la inflación”. De igual forma, aprovechó para criticar a su antecesora y actual candidata a senadora, Cristina Kirchner.

Dijo que ahora plantean “las soluciones” para los problemas del país, pero “¿por qué no las aplicaron cuando gobernaron?”. Al respecto, acusó al anterior gobierno kirchnerista: “¿Será qué no tenían tiempo de tantas mentiras que decían para trabajar de verdad en las cosas de fondo?”.

“Cuando estos señores o señoras, que han gobernado tantos años, que ahora de golpe con distintos partidos o propuestas dicen tenemos las soluciones, por qué no las aplicaron cuando gobernaron”, enfatizó el jefe de Estado.

Al finalizar el acto, aprovechó para arengar a los suyos para que acompañen al oficialismo en las próximas elecciones. Pidió apoyo “al camino que emprendieron” tras asegurar que están “convencidos” de lo que se está haciendo porque lo hacen “de corazón, con las manos limpias, con transparencia y diciendo la verdad”.

