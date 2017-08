Lunghi: “nuestro mayor desafío no es sólo agregar valor a nuestro productos sino sumarle valor a nuestros cerebros”

Ayer a la mañana se desarrolló en nuestra ciudad una jornada de trabajo denominada Exportar con Inteligencia, promovida por el Banco de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Tandil. En su bienvenida a los empresarios, el intendente Miguel Lunghi los exhortó a iniciar un camino de apertura al mundo.

El encuentro se inició con un mensaje del presidente de la entidad bancaria, Juan Curuchet, quien no pudo asistir pero se hizo presente a través de un breve video. El funcionario expuso algunas de las políticas diseñadas para beneficiar a quienes decidan exportar: “Venimos trabajando con una línea de crédito para el diez por ciento anual. En pocas semanas, ya colocamos mil préstamos por casi mil cien millones de pesos”.

“En el caso de Tandil, es el centro regional del Banco Provincia con mayor grado de colocación de préstamos automotores, y tiene un altísimo grado de penetración en la creciente expansión del crédito hipotecario”, agregó.

Lunghi, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Mario Civalleri y el secretario de Desarrollo Económico Local, Jaime Feeney, agradeció la mención y aseguró que “es un objetivo de nuestro gobierno, en consonancia con las políticas nacionales y provinciales, incrementar el volumen de las exportaciones que se producen en nuestro territorio”.

“En el caso del Estado local, consideramos que es uno de los aspectos centrales en la planificación estratégica del desarrollo productivo, económico y social que llevamos adelante rumbo al Tandil del Bicentenario”.

Para el Jefe comunal la manera de lograr ese objetivo es motivar a los empresarios para iniciar el camino que les posibilite exportar sus productos, “para que nuevamente confíen y acompañen esta política nacional. También es primordial que logren colocar sus productos y servicios en el exterior, facilitándoles el acceso al financiamiento como lo hacemos en forma conjunta desde la Secretaría de Desarrollo Económico Local en conjunto con los Bancos oficiales”, agregó.

“Sabemos que la Argentina del futuro y su sustentabilidad requiere de un fuerte incremento de las exportaciones y en ello el Estado tiene un importante rol que cumplir, reabriendo puertas en el mundo y marcando reglas claras y duraderas tanto hacia adentro como hacia afuera y diciéndole nuevamente a los empresarios: “necesitamos de ustedes”, continuó.

En su discurso en el salón de la Cámara Empresaria, el intendente resaltó las ventajas comparativas de Tandil para salir al mundo; “Nuestros suelos fértiles, el prestigio de la industria manufacturera, el talento de nuestros jóvenes y un clima propicio para que las cosas sucedan”, enumeró.

“Tenemos además una industria basada en el conocimiento, del software y las nuevas tecnologías, que actualmente se encuentra a la vanguardia en externalización de sus producciones. Y contamos además con la decisión de explotar nuevas herramientas y mercados, que obliguen a pensar en nuevos desarrollos y productos, formándose así un círculo virtuoso que redundará en más y mejor trabajo para los tandilenses”.

Finalmente celebró la decisión del gobierno nacional de salir al mundo nuevamente e impulsar fuertemente las exportaciones y agregó que además de promover ésta jornada y otras acciones que se ejecutarán a corto y mediano plazo, desde el Municipio se realizan gestiones para reactivar el Ferrocarril de cargas y se trabaja en el diseño de una Zona de Logística, iniciativa que calificó como “un puerto en el medio de la Pampa”.

Finalmente aseguró que “es clave el trabajo conjunto y articulado del Estado en sus distintos niveles, con los empresarios, el sector privado en general, las universidades e instituciones científicas, económicas y productivas”.

“En la era de la revolución de conocimiento, tenemos además un desafío que considero fundamental y que es la llave del desarrollo y la integración social: no solo agregar valor a los productos que tenemos para ofrecer, si no especialmente sumarle valor agregado a nuestros cerebros, para fortalecer la innovación, los nuevos emprendimientos e ideas”, concluyó.

La Jornada, de la que participó contó auspicio de: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Centro de la Pcia. De Bs As, CEPIT (Cámara de Empresas de software de Tandil, Apymet (Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Tandil) y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

