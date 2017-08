La Fiscalía pidió juicio oral por enriquecimiento ilícito a José López, su esposa y una monja

El fiscal también pidió juzgar como partícipes necesarios del enriquecimiento ilícito del ex funcionario a los empresarios Eduardo Gutiérrez, Andrés Galera, Marcos Marconi y Carlos Gianni, según el dictamen al que accedió Télam.

El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy el envío a juicio oral del detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, por enriquecimiento ilícito, a raíz de los casi 9 millones de dólares que intentó esconder en un monasterio, por su casa en Dique Luján y por la compra de un departamento en el barrio de Recoleta.

En el dictamen entregado al juez federal Daniel Rafecas, el fiscal también pidió juzgar como partícipes necesarios del enriquecimiento ilícito del ex funcionario a su esposa, María Amalia Díaz, y a los empresarios Eduardo Gutiérrez, Andrés Galera, Marcos Marconi y Carlos Gianni, según el dictamen al que accedió Télam.

Además, será juzgada por presunto encubrimiento la monja Celia Inés Aparicio, la religiosa que en la madrugada del 14 de junio del año pasado, le abrió a López la puerta del monasterio de General Rodríguez.

Comentarios

Comentarios