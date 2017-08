Iparraguirre: “los informes técnicos de los que habla Civalleri no existen para el ramal Tandil – Constitución”

El concejal y precandidato por Unidad Ciudadana se reunió en la mañana de hoy con los trabajadores ferroviarios de Tandil ante la confirmación de la suspensión definitiva del servicio y los trascendidos que sostienen el intento de trasladar la estación ferroviaria.

El concejal y precandidato por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre se reunió en la mañana de hoy con los 14 trabajadores del sector ferroviario que ven peligrar sus fuentes laborales luego de la confirmación del traspaso de la empresa Ferrobaires a la órbita nacional. El edil estuvo acompañado por sus compañeros de lista, Silvia Nosei y Ariel Rizzo.

El encuentro se realizó en la histórica estación ferroviaria de pasajeros, desierta desde mediados del año pasado cuando la Gobernadora María Eugenia Vidal decidió suspender los servicios.

“Se trata de 14 familias que hace más de un año están en vilo, viviendo en la incertidumbre que la gestión de la Gobernadora Vidal los ha dejado a partir del levantamiento del servicio del tren de pasajeros Tandil – Constitución” relató el concejal del PJ-FPV. Los candidatos conocieron de primera mano cuál es la situación y que novedades tenían los trabajadores respecto de la reunión que trascendió entre directivos de Ferrosur Roca y autoridades del ejecutivo municipal, pero que no se dio a conocer públicamente.

“La primer coincidencia que encontramos con los trabajadores es que cuando empezamos se discute sobre el destino y traslado de la estación dejamos de discutir la continuidad del servicio de pasajeros. Coincidimos en que no hay que entrar ahora en ese debate que desvía la atención de los principal” advirtió Iparraguirre y agregó que “lo que debemos seguir haciendo los tandilenses y exigiéndole a nuestro Intendente es que de una vez por todas se ponga al frente de un reclamo que es de todos los tandilenses. Que lo haga de una vez por todas, sin vueltas” reafirmó el precandidato de Unidad Ciudadana notablemente sorprendido por la falta de atención que el departamento ejecutivo pone en este tema.

Iparraguirre indicó que los trabajadores “están muy desilusionados con el Dr. Lunghi y con sus funcionarios. No tienen muchas esperanzas de que el Intendente pelee por todos y por sus fuentes de trabajo porque, al levantarse el servicio, obviamente que el futuro que les augura en términos laborales no es el mejor. Más bien se van imaginando lo peor”

“También reiteraron que los dichos de Mario Civalleri sobre los informes técnicos que justificaron supuestamente el levantamiento del servicio es nuevamente una mentira. Lo increíble, es que se trata de una mentira que había dicho en su momento la gobernadora Vidal y de la que ella misma luego se desdijo cuando aclaró que la única auditoría que encargó su gobierno fue sobre el estado de las vías y el material rodante del ramal Constitución – Mar del Plata. El ramal Tandil – Constitución no fue ni siquiera estudiado por el Gobierno de Vidal. Lo curioso es que ella lo reconoció en su momento y ahora sale el Jefe de Gabinete del Municipio de Tandil a sostener la misma información falsa y sin sustento” advirtió el concejal y precandidato de Unidad Ciudadana

Iparraguirre contó que se pusieron “a disposición de los trabajadores” y que ellos “desde la Unidad Ciudadana como espacio político” continuarán luchando y haciendo todo lo que esté a su alcance “para lograr la vuelta del servicio ferroviario a Tandil”

