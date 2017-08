Hallan el cuerpo de una mujer en la reserva donde buscan a Anahí

El cadáver fue encontrado en la reserva de Santa Catalina. Investigan si es la adolescente desaparecida desde el sábado.

El cuerpo de una mujer fue hallado semienterrado en la reserva natural de Santa Catalina, en la localidad bonaerense de Llavallol, partido de Lomas de Zamora.

La desesperación de la mamá de Anahí Benítez: “Mi hija no se fue sola, alguien se la llevó”

El descubrimiento se dio en medio de los rastrillajes para buscar a Anahí Benítez, una adolescente de 16 años desaparecida desde el sábado. Los trabajos en el predio de 300 hectáreas, con pedros adiestrados, comenzaron luego de que los investigadores determinaran que fue el último lugar en el se activó el celular de la joven.

Fuentes del caso informaron a Clarín que el cuerpo hallado pertenece a una mujer, aunque aún no hay datos sobre la edad estimada de la víctima. Lo encontraron a unos pocos de una estación de tren que tiene muy poco movimiento de gente. Según detallaron voceros de la investigación, el cadáver estaba enterrado casi en su totalidad en un pozo profundo, que habría sido excavado hace pocos días.

No es el primer cadáver que encuentran los investigadores en Santa Catalina: esta semana, durante los mismos rastrillajes, se toparon con el cuerpo de un hombre.

Voceros de la investigación informaron a Télam que en el lugar ya trabajan las fiscales especializadas en violencia de género de ese distrito, Verónica Pérez y Fabiola Juanatey, quienes está abocadas a la búsqueda de la adolescente desaparecida.

Anahí salió de su casa el sábado pasado alrededor de las 17.30 con un jean y una campera verde. Su familia explicó que la joven sólo se iba “a caminar unas cuadras” hasta el Parque Municipal, Eva Perón, en Lomas de Zamora. Nunca más volvió.

Hoy, poco antes del hallazgo del cuerpo en la reserva natural, agentes de la DDI de Lomas de Zamora Lomas de Zamora realizaron una requisa en la casa de la madre de Anahí, Silvia Pérez. Se llevaron dos camperas, una tarjeta sube, anotaciones de la chica, además de una tarjeta con el número de IMEI del celular de la joven y un celular viejo.

Según informaron fuentes del caso a la agencia Télam, el cuerpo tendría una cicatriz en la muñeca que sería compatible con una que tenía Anahí. Sin embargo, aún no hay confirmaciones oficiales sobre la identidad.

El cuerpo ya fue trasladado a la morgue municipal, donde está previsto realizar el reconocimiento y la autopsia.

Comentarios

Comentarios