En Tandil hay cinco escuelas sin teléfono por falta de pago de Provincia de Buenos Aires

Lo confirmó el secretario General de SUTEBA Tandil en diálogo con AM1560. Expresó que se trata de establecimientos públicos del nivel primario y secundario. Desde la Provincia habían informado que no existían problemas. Además el dirigente gremial expresó que la demanda de cupos en comedores escolares aumentó entre el 30 y el 40%.

El secretario General del SUTEBA, Seccional Tandil, Hugo González confirmó en diálogo con AM1560 que en el distrito hay cinco escuelas del nivel primario y secundario que se quedaron sin línea telefónica porque la Provincia no pagó la factura correspondiente. Además indicó que aumentó la demanda de cupos para los comedores escolares entre el 30 y el 40%.

El dirigente gremial, dijo que “es fundamental estar comunicados porque en determinados edificios no hay señal de celular. En la Provincia tenemos relevados 1.400 escuelas en toda la provincia en la misma situación”.

Al ser consultado acerca de lo informado desde Provincia, acerca de haber concretado el pago, insistió en los 1.400 establecimientos y remarcó “vimos el comunicado, pero la realidad es que estas escuelas no están comunicadas, están sin teléfono, les cortaron la línea telefónica”.

Mencionó que el problema se originó el lunes pasado y por ahora no tienen solución, porque “desde la empresa informaron que se cortó por falta de pago”, a la vez que remarcó que es un caso no muy común, y mencionó que sólo en la década del 90 hubo atrasos pero nunca se cortó el servicio y evaluó “acá se ve que han querido dar de baja las líneas, no pagaron y el corte llegó. Se deben haber atrasado mucho tiempo. Hemos tenido desperfectos, falta de señal, pero por algún problema técnico, no de falta de pago”.

Asimismo mencionó que hicieron el planteo como SUTEBA a nivel provincial y sólo hubo como respuesta un comunicado de la Dirección General de Escuelas, indicando que no había atraso en el pago de las líneas.

Al ser consultado sobre los montos de las deudas, dijo que las partidas asignadas al pago de facturas telefónicas, está en el presupuesto aprobado, donde están todos los gastos y partidas asignados a educación.

Por otra parte, ante la pregunta sobre el cambio de lugar de votantes a raíz que existen problemas edilicios en algunas escuelas, admitió que están complicados en materia de divisas y destacó que desde Provincia no llegan partidas.

Al mismo tiempo criticó la subejecución del Fondo Educativo remitido desde Nación. “Desde que está no nos han dado muchas explicaciones, se han hecho algunas obras, se ha mirado pero se necesita un ámbito más amplio para fijar prioridades y tener mejores resultados”.

DEMANDA CRECIENTE EN COMEDORES ESCOLARES

El secretario General de SUTEBA, Hugo González expresó que “desde el año pasado viene aumentado. Es más, nosotros estamos esperando que se aprueban en Tandil entre 1.500 y 2.000 cupos nuevos pedidos para este año”.

Al hacer una evaluación porcentual, expresó que “estamos hablando de más de un 30% y en algunos establecimientos el año pasado fue del 50%, pero estamos en un promedio general de entre el 30 y el 40% de crecimiento de pedido de cupos en comedores”.

Asimismo aclaró que “más allá que estos cupos no están aprobados las escuelas le están dando de comer a esos chicos que han pedido los cupos. Se baja la ración. Lo que estamos pidiendo es que se habiliten esos cupos enseguida porque tenemos que subir el valor nutricional de la dieta”.

En el final de la nota, el dirigente expresó “es lamentable tener que salir a plantear estas cosas. Esto es una muestra más de cómo se interpreta la educación por parte de este gobierno, no la pone en el lugar que la tiene que poner, del derecho y la pone en el lugar del servicio y pasa esto. No importa que se corte un teléfono, si falta algún material dentro de las escuelas, mientras esté la escuela abierta tenemos que garantizar un servicio, este es el criterio que está usando el gobierno de la Provincia de Buenos Aires hoy y ese es el criterio que tiene la visión de la escuela pública, lo que nos está planteando a todos los bonaerenses, tanto trabajadores como a la comunidad educativa de Tandil”.

