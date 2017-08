El avión desaparecido hace 12 días no estaba habilitado para ser operado por un copiloto

El avión Mitsubishi matrícula LV MCV que desapareció hace 12 días cuando tras despegar del aeropuerto de San Fernando viajaba hacia la localidad formoseña de Las Lomitas, era conducido por el piloto Matías Ronzano pero no llevaba copiloto, ya que su acompañante, Facundo Vega, no tenía habilitación para cumplir esa función ni la aeronave para tener un copiloto, informó hoy a Télam una alta fuente aeronáutica.

“Este avión estaba habilitado solamente para ser volado por el piloto, por lo que Vega, a quien se lo sindica como copiloto, solamente iba como amigo y acompañante de Ronzano, ya que ni el avión ni él contaban con la habilitación pertinente para tal fin”, especificó la fuente.

“Vega es piloto, pero no podía cumplir en el vuelo las funciones de copiloto porque no estaba habilitado para operar ese avión, por lo que su presencia en el avión era la de mero acompañante de Ronzano”, insistió.

Además señaló que la aeronave “era bastante difícil de pilotear debido a sus diversas características”, entre las cuales su alta performance, el hecho de no contar por su tipo de alas con flaps sino que tiene spoilers (otro mecanismo de control general que se utiliza tanto para aterrizaje como despegue y durante el vuelo) y por su condición de avión “duro”, aunque técnicamente confiable.

Comentarios

Comentarios