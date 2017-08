Boudou fue sobreseído en el juicio oral por la supuesta falsificación de los papeles de un auto

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou fue sobreseído en una sentencia que emitieron los jueces Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg.

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou fue sobreseído hoy en la causa en la que se lo acusaba de haber falseado la documentación registral de un automóvil Honda de su propiedad.

La decisión fue tomada por mayoría por el el Tribunal Oral Federal (TOF)1, integrado por los jueces Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg que el 11 de agosto darán a conocer los fundamentos del fallo.

El sobreseimiento del ex vicepresidente se produjo por la extinción por prescripción de la acción penal, según expuso el TOF1, que también sobreseyó a la ex novia de Boudou, Agustina Seguín, y absolvió a María Graciela Taboada de Piñero, la titular del registro automotor que intervino en el trámite.

