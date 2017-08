Unas 30.000 toneladas de residuos sólidos urbanos se vierten diariamente en los rellenos sanitarios, ríos y el mar

Unas 30.000 de las 40.000 toneladas de RSU -residuos generados en domicilios, comercios y oficinas que no tienen calificación de peligrosos- generadas diariamente en el país son vertidas a los rellenos sanitarios o llegan a los ríos y el mar, mientras que unas 10.000 son recuperadas por cartoneros.

Se estima que más del 21 por ciento de estas 40.000 toneladas que se producen diariamente son envases, pero no han prosperado ninguno de los proyectos presentados en el Congreso Nacional para aprobar una ley que regule su generación y disposición final.

Los datos surgen del proyecto de ley presentado por la diputada Alcira Argumedo en septiembre pasado para crear un Sistema Nacional de Gestión de Envases, que hasta ahora no fue evaluado por las comisiones pertinentes.

Por la ausencia de una ley de envases en Argentina, las tasas de reciclaje de plástico son muy bajas comparadas con las de otros países.

