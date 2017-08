Mascotandil y el cheque: “Llamaron desesperados para que no hagamos más notas”

A propósito de la polémica por el dinero municipal prometido y demorado a la agrupación “Mascotandil”, en concepto de una deuda que arrastra la ONG con veterinarias de la ciudad, el Ejecutivo municipal apuró la salida de un cheque por 26.000 pesos, luego de la difusión mediática del reclamo.

Incluso integrantes de la agrupación que protege a los animales revelaron que hace un mes funcionarios del Gobierno local “llamaron desesperados para ayudarnos con dinero y que no hagamos más notas”.

“Queremos contarles que hoy temprano nos avisaron desde el Municipio que vayamos a retirar el cheque prometido de 26.000 pesos. La Municipalidad luego de nuestra publicación en las redes apuró el pago haciendo efectiva la promesa hecha en su momento”, manifestaron desde Mascotandil.

Y agregaron que “muchas gracias. Una vez entregado el dinero publicaremos los recibos”.

Cabe recordar que el 3 de Julio el municipio de Tandil “se comprometió a ayudarnos a saldar la deuda que teníamos, nos dijeron que esperemos unos días que nos avisaban, pero la realidad es que la noticia llegó muy rápido a los medios y no por parte nuestra”, aseveraron desde la entidad sin fines de lucro, que entre otras cosas salva a los perros abandonados.

“Muchísimas personas dieron por hecho que habíamos recibido la ayuda la cual todavía no fue efectiva y la deuda después de un mes sigue existiendo. Hoy se comunicaron para asegurarnos que nos iban a entregar el dinero en pocos días, confiamos en eso y cuando llegue el momento les vamos a contar, mientras tanto seguimos esperando”, señalaron horas antes de la liberación del cheque.

