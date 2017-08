Iparraguirre: “En pocos años la Universidad Barrial duplicó su superficie cubierta y triplicó la matrícula de alumnos”

El concejal y precandidato por Unidad Ciudadana se reunió en la tarde de ayer con las autoridades de la Universidad Barrial de Villa Aguirre. Recorrieron las obras que se están ejecutando en el edificio y que duplican los metros cuadrados cubiertos que la institución tenía en 2012.

El concejal y precandidato a concejal por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre visitó ayer las obras que se están llevando adelante en las instalaciones de Universidad Barrial de Villa Aguirre. El edil estuvo acompañado por el Director de la casa de estudios, Andrés Harispe y por la precandidata y ex titular de Red Solidaria Tandil, Silvia Nosei.

Los cursos en la Universidad Barrial son de carácter gratuito y para inscribirse a los mismos es necesario tener más de 16 años tal como lo establece la Ley 20.744 que regula el régimen de contratos de trabajo. Brinda cursos anuales y cuatrimestrales en turnos de mañana y tarde.

“En 2012, cuando iniciamos nuestra gestión, había una matrícula total de 632 alumnos y llegamos a tener, a fines de 2015, un total de 1667 alumnos inscriptos. De eso alumnos, algo más de 1000 estudiantes se formaron en cursos de oficios y el resto en deporte y cultura” indicó Andrés Harispe.

El concejal Iparraguirre resaltó que la Universidad Barrial “es un lugar que nosotros conocemos mucho y donde siempre nos han abierto las puertas. En esta oportunidad queríamos pasar en limpio la labor hecha por la gestión de ‘La Barrial’, un lugar pensado en función de que la UNICEN pudiese ampliar sus fronteras sin restringirse sólo a su función académica. La institución siempre buscó poder llegar con su influencia positiva a otros sectores de la sociedad en un mundo donde se cuestiona cada vez más el futuro de los trabajadores y trabajadoras y donde la capacitación en oficios ofrece una herramienta fundamental para la inserción laboral”

“En los últimos años se ha duplicado la superficie cubierta de la Universidad Barrial y esto significa que se han multiplicado las posibilidades de dictar talleres y cursos que han crecido en los últimos años cerca de un 75% y han casi triplicado la matrícula de alumnos lo que es, a todas luces, el dato más importante porque indica que la comunidad tandilense responde a estas iniciativas de formación” destacó el edil y precandidato por Unidad Ciudadana

Desde hace dos años las autoridades de la Universidad Barrial vienen haciendo un seguimiento de los egresados para ver su inserción en el mercado laboral. “Hoy de lo que tomamos nota es que hay una dificultad muy grande, porque el mundo de la producción y el trabajo en Argentina se ha puesto muy cuesta arriba desde que gobierna el ingeniero Macri y Tandil no es la excepción. Son jóvenes que se forman en busca de un sueño y lamentablemente no encuentran oportunidades” sostuvo Iparraguirre.

Hoy la Universidad Barrial es una de las sedes más importantes del programa “111 mil” de formación de programadores y cuenta con un aula de nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) que, conjuntamente con la nueva obra que debería estar culminada en los próximos meses donde se inaugurará la ludoteca, transformarán a la institución ubicada en Nigro y Darragueira en el complejo cultural y educativo más importante de la zona.

El edil contó que los directivos de la Universidad Barrial “también están detrás del sueño que poder conseguir el comodato de 13 hectáreas de tierras que se encuentran donde funcionaba el ex centro clandestino de detención, tortura y muerte conocido como “La Huerta”. El objetivo es poder avanzar en la capacitación en oficios vinculados a la tierra cosas que hasta el momento resulta imposible”

“Fue una visita muy esperanzadora porque podemos ver como a pesar de la crisis y donde se empiezan a cerrar oportunidades de desarrollo y futuro hay quienes siguen empujando para adelante, quienes siguen apelando a la creatividad para vincular a los chicos, a los jóvenes con las nuevas formas del trabajo vinculados a la información, la tecnología y el conocimiento. En ese sentido no se han quedado atrás y fue una visita muy grata” concluyó Iparraguirre.

Comentarios

Comentarios