El encuestador Oscar Nigro vislumbra una ventaja del oficialismo en Tandil para las PASO

El titular de la consultora Survey, Oscar Nigro visitó los estudios de AM1560 y brindó un panorama sobre la situación política en Tandil, evaluando que se vislumbra un panorama de 4-3-3 en la segmentación de bancas en las legislativas. Pone un piso de 3 bancas para Cambiemos, 3 Frente Renovador y 3 para Unidad Ciudadana. La banca restante será para el ganador, que se vislumbra será Cambiemos. En tanto en el orden nacional, en Tandil se da una diferencia de cinco puntos a favor de Bullrich sobre Cristina Fernández. Baches, residuos, perros y ruidos molestos lideran el ranking de las preocupaciones de los vecinos.

Nigro mencionó que “estamos desde 1991. Hacemos en Tandil y en el interior de la Provincia. Mi profesión, lo yo hago para ganarme la vida, soy docente en la Facultad de Ciencias Exactas, soy ingeniero en sistemas, y tengo dedicación exclusiva, eso es centralmente lo que hago”.

“Después que me recibí en la maestría de Flaxo en ciencias políticas y sociales armamos una encuestadora y no queremos abarcar más de esto, concentraros en la ciudad y algunas cuestiones de ciudades del interior de la Provincia de Buenos Aires, no más que esto. Muchas veces nos hemos planteado la posibilidad de expandirnos, pero sería un esfuerzo que no estoy dispuesto a hacer en el sentido de la calidad de vida”, continuó a modo de presentación ante la audiencia.

Aclaró que en su trayectoria en la consultora “hemos tenido altos y bajos de todo tipo, pero lo que tratamos de hacer es lo mejor posible, pero sobre todo ser honestos”, ya que cuenta con una fama bien ganada de no haber fallado en los estudios previos a un proceso electoral.

“Mi profesor de Flaxo cuando hice el doctorado, la tesis la hice con un sociólogo uruguayo César Aguiar, murió, muy conocido, era titular de una empresa en Montevideo, lo elegí porque me encantaba Montevideo, porque me gusta la cultura uruguaya y como vivía en Buenos Aires cada 10 o 15 días iba a Montevideo”.

“El me enseñó que uno básicamente cuando hace encuestas, uno entra a la casa de las personas, te preguntan, te dan información, confían en vos para hacerlo hay que tener confianza en el encuestador y hay otros que son nuestros clientes y nos pagan, entre ese juego entre los intereses de los clientes que nos pagan y la gente que nos contesta nosotros tenemos que representar a la gente que nos contesta, básicamente. Después si le gusta o no le gusta al que pagó es otro tema”, indicó sobre el rol del encuestador.

GESTION

Explicó que “nosotros no participamos en campaña, aparte no me gusta, parece que no se entiende mucho, pero no confío demasiado, no sé si son demasiado útiles. A mí me gusta que los sectores políticos se concentren en la gestión, porque me parece que una buena gestión un año antes o mientras no hay elecciones eso es central después te ubica en un piso que es inalcanzable si se hacen las cosas bien”.

“Tenés que concentrarte en lo que hacés día a día y he notado que la gente que se pone nerviosa es inversamente proporcional a como trabajó un año antes. Cuanto mejor trabajás, más tranquilo estás cuando vas a la elección, cuando más nervioso estás es porque algo hiciste mal. Esto quiere decir que el centro de gravedad lo tiene el que gestiona siempre. Si vos gestionás bien la oposición tiene poco margen y si gestionás mal tenés todo un campo”, argumentó.

Sobre la gestión en Tandil, expuso que “cuando comenzó la gestión, como toda gestión nueva la gente evalúa la gestión, evalúa lo que hacés, te explora, por lo tanto la gestión ocupa un porcentaje muy importante de la aprobación. Cuando se aprueba se aprueba, la basura, si no hay baches, pero cuando pasa el tiempo, uno o dos períodos, empieza a pesar la marca, la marca Lunghi en este caso, por lo tanto esa marca pesa más que la gestión. Se nota como una costumbre la cual la gente se siente cómoda en eso”.

Al referirse sobre si en ese caso se toma en cuenta la gestión, dijo que “preocupa la gestión pero pesa la imagen, pesa la marca, que quede claro no se puede hacer cualquier cosa con la gestión.

Seguidamente se mostró como un convencido de las alternancias, “para evitar el acostumbramiento”. “Yo a veces considero que es preferible una gestión que esté menor evaluada, pero que incorpore ideas nuevas y cosas nuevas el mayor tiempo, pero que pueda afianzarse. Esto es una opinión, lo he sostenido siempre e i inclusive en este momento que la gestión es buena”.

“Me han dicho muchas veces si la gente la apoya porque no seguir, porque con eso estás queriendo decir que sos el único que va a tener esa gestión, que cualquiera de la oposición o del mismo partido no va gestionar de la misma manera, eso estás queriendo decir”, destacó el analista político.

Y en ese sentido evaluó como positiva la nueva ley que limita a una reelección de intendente en los municipios de la Provincia de Buenos Aires.

TRABAJOS DE CAMPO

Enumeró Nigro que desde el año pasado comenzaron a trabajar sobre posibles candidatos y cuando se definieron los candidatos los trabajos fueron realizados de manera semanal con un universo de 250 casos por semana, pero el informe es sobre 500 casos y se hace un seguimiento, culminando este fin de semana.

Expresó que no harán encuesta en la última semana por la dificultad del procesamiento de datos y la elaboración del trabajo para los bocas de urna del 13 de agosto.

POSICIONAMIENTO

Oscar Nigro evaluó que se ha ido modificando el porcentaje y fijación del voto “cada momento es específico. Estaba posicionado un candidato que es conocido mediáticamente como Mauricio D’Alessandro, estaba instalado desde hace seis meses. Por consiguiente la instalación de Civalleri es diferente. Arranca un poco más atrás en el conocimiento de la gente y la gente tiene que identificarlo como la gestión Lunghi, una serie de cuestiones que se da con tiempo. Es una cuestión de tiempo. Si un candidato de la gestión es más conocido arranca más arriba, pero después los resultados son prácticamente los mismos, lo que cambia es la trayectoria del voto en cuanto a la evolución.

Si bien dijo no estar sorprendido por el posicionamiento de D’Alessandro si se mostró sorprendido porque se mantiene al evaluar que “tiene un problema porque Massa se está cayendo. Arrancó con 46% hace un año, hacia fin de año 35%, hará un mes 28%, hace diez días bajó a 22 y ahora tiene 21%”.

NUMEROS

“Cuando cae Massa Cristina Fernández y Esteban Bullrich, pasaron a tener 27-28 los dos. Ahora Cristina se quedó en 25 y Bullrich está cerca del 30%, es más o menos natural para una ciudad como Tandil. Si Cambiemos no llega a ganar en Tandil tiene un problema serio. Igual hace diez días estaban parejo”.

Con relación a los números de los candidatos locales señaló que D’A lessandro tiene un problema con el corte de boletas “y lo tendrá que trabajar muy bien si se quiere mantener en los niveles en que se encuentra”.

“Civalleri tiene que afianzarse en el voto de Cambiemos. Tiene un pro y un contra. Hasta ahora el oficialismo local se ha manejado muy bien en el concepto de vecinalismo. Tandil funcionaba bárbaro alambrado con un gobierno nacional y provincial opositor, porque todas las cuestiones como lo económico se podía pasar, entonces podía hacer un vecinalismo interesante, bien propio de Zanatelli. Eso funcionaba bárbaro. El problema lo tiene ahora que es difícil hacer eso, lo puede hacer si sale Lunghi, si sale Mario Civalleri con la gestión, lo puede hacer pero es más difícil. Va a tener ciertas dificultades para bien o para mal”.

“A nivel nacional Cambiemos va a andar bien en Tandil”, aunque recordó que podría darse un crecimiento del orden del 10% sobre los puntos que posee por la sumatoria de indecisos, por ejemplo pasando del 30 al 33%.

Se excusó de dar los porcentajes en el orden local, aunque afirmó que “se va a afianzar Civalleri. Sería una sorpresa que no ocurra. Sería una sorpresa que no gane”.

Si pudo hacer un análisis sobre la posible obtención de bancas de las fuerzas y dijo “yo creo que. Ahí se está moviendo el Frente Renovador con 3 concejales, Cambiemos con 3 y también Iparraguirre con 3 y uno para el que gane. Lo más probable es que vaya para Cambiemos. Un 4-3-3”.

No obstante analizó que “estamos hablando de las PASO. Después vienen la general y en la general puede ocurrir algo que es interesante se puede polarizar entre Cambiemos y Unidad Ciudadana y que caiga Massa. Al amigo D’Alessandro le digo que va a tener que agarrarse del travesaño para mantener. Lo de Rogelio Iparraguirre es más claro con el voto kirchnerista, el consolida eso y funciona bien para tener 3 concejales”.

Asimismo expresó que los candidatos que van con Randazzo, no pueden superar el techo del ex ministro que es del 7%. Detalló que “en algún momento pensé que Auza llegaba al piso porque estaba arriba del 8%”.

También hizo alusión a los partidos chicos y en ese sentido valoró lo de Juan Arrizabalaga que “me siento con los encuestadores y ha hecho buen trabajo en los barrios, en algunos en particular y es bastante sólido el voto”, como la izquierda que merodea en provincia el 5%.

En cuanto al porcentual a diputados sostuvo que no hacen mediciones en ese sentido, aunque detalló que siempre los diputados se ubican en porcentaje entre los extremos de la boleta.

LUNGHI

Sobre la participación de Lunghi, expresó que seguramente participará e irá de menor a mayor, en alusión a las generales de octubre.

Expresó que “Civalleri no es un mal candidato, hay que trabajarlo de manera diferente”.

Al hablar sobre el carisma, puso en duda lo del carisma y sostuvo que cuando se conoce a una persona lo primero que se tiene en cuenta es el tema de la confianza y puso el ejemplo de Lunghi como una persona que no se destaca por el carisma, pero logra en el vecino confianza.

MARKETING

Si bien dijo que se puede utilizar el marketing no lo cree determinante a la hora de convencer al electorado y puso énfasis en la gestión, poniendo el punto sobre la estrategia de Cambiemos a nivel nacional y en Capital. Sostuvo que a nivel nacional se ubica el escenario 360 y se dan 5 minutos para hablar y en contrapartida en Capital Federal no se hace nada de eso a partir de la gestión de Larretta, “que Carrió aprovecha muy bien”.

“Echás mano a todas las cuestiones de marketing cuando no se puede usar el tema de la gestión” detalló.

Recuadro

La inquietud de los vecinos

Oscar Nigro dijo que con su consultora Survey, le gustaría solamente dedicarse a hacer tareas de campo sobre la preocupación de los vecinos “me encantaría no hacer lo electoral, aunque con lo electoral al tener los resultados sabemos si estamos haciendo las cosas bien, mejorar la metodología, etc”.

“Desde el punto de vista sociológico y sobre ciencias políticas nos interesa más poner énfasis en darle una serie de herramientas a la gestión para que en el día pueda seguir. Nosotros planteamos que esa gestión la pueda seguir en forma directa. No todas las áreas de una gestión son iguales”, indicó Nigro.

Explicó que “las áreas que te tocan en el día a día son centrales, los baches, la basura, no podés fallar” e hizo la diferenciación de salud otra área sensible, al evaluar que los problemas empiezan desde la casa, citando que los perros rompen la bolsa de basura, cuando se transita una calle se topa con un bache y en el caso de la salud, viene después, si el vecino está enfermo. También expresó que se dan problemas en algunos barrios.

También aclaró que la elección se define en las cuatro avenidas, por una cuestión numérica al estar concentrado en esa zona y otros barrios como el golf el 60% del electorado.

Sostuvo que es problemático el tema del asfalto, estado de veredas, parques y paseos, barrido y limpieza y el control de los perros.

“Aunque se rían, el tema de los perros, no se pierde una elección por los perros. Es un tema de difícil solución” y tiró a modo de sorna que “no cree en las encuestas”.

Además expresó que debe modernizarse el tema de la recolección de residuos, más moderna y clasificando los residuos y pidió mayor dureza con aquellos que no cuidan la limpieza arrojando basura en la vía pública y dejó entrever que poniendo multas podría empezar a revertirse la cuestión.

RUIDOS MOLESTOS

Otro de los temas que más le incomoda a los vecinos es el ruido que generan las motos y explicó que “hay una relación entre la inseguridad y los ruidos molestos. Si vos escuchás afuera, en una ciudad como Tandil. Primero cuando escuchás la sirena algo pasa, segundo si hay motos algo pasa”.

“Está ligado directamente con tu seguridad o como te sentís. Nosotros tenemos el mapa donde están los ruidos molestos y está relacionado directamente con seguridad, con la percepción, puede ser con hechos de inseguridad o no. Si ahora mismo pasara una sirena por acá se percibe esa sensación”, expresó.

Comentarios

Comentarios