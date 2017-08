Carrió pidió la impugnación de la candidatura a senador del ex presidente Menem

La diputada nacional se presentó ante la Cámara Nacional Electoral para reclamar la impugnación de la precandidatura de Carlos Menem, quien está procesado o condenado en distintas causas.

La diputada nacional Elisa Carrió, que busca su reelección en la Ciudad por el espacio oficialista Vamos Juntos, se presentó hoy ante la Cámara Nacional Electoral para reclamar la impugnación de la precandidatura de Carlos Menen a senador nacional por La Rioja, quien está procesado o condenado en distintas causas.

“Nos presentamos esta mañana como amicus curiae (amigo del tribunal) en la Cámara Nacional Electoral para impugnar la candidatura de (Carlos Menem) para que no pueda participar de las PASO por estar procesado, condenado, y en uno de los casos, en un delito considerado de lesa humanidad como es el caso de la AMIA, por encubrimiento”, señaló Carrió antes de iniciar una actividad de campaña en el Club Excursionistas, en el Bajo Belgrano porteño.

El senador y ex presidente ya afrontaba una presentación de ciudadanos riojanos a para impugnar su postulación en su propia provincia por estar condenado en dos causas, la venta de armas a Ecuador y Croacia, por un lado, y el tema de los sobresueldos que recibían los ministros durante su gobierno, por el otro.

Horas después del anuncio de Carrió, la Cámara de Casación decidió revocar el sobreseimiento de Menem en la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río III, hecho que se vincula a la venta de armas a Ecuador y Croacia durante su presidencia.

Ahora Carrió agregó una causa más para fundamentar la impugnación, que esta prevista en el Código Nacional Electoral para no poder ser candidato, como es la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA, que ya fue elevada a juicio oral, donde tiene un procesamiento firme, y la norma establece que ningún procesado por delitos de lesa humanidad puede ser candidato.

