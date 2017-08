Se puso en marcha un nuevo ciclo de la selección Sub 15

En la tarde del martes, en las instalaciones del estadio San Martín, comenzaron los entrenamientos de la selección Sub 15 de nuestra ciudad. La jornada contó con dos prácticas, a cargo del entrenador Daniel Bertoya. El jueves, en el mismo escenario, volverán a trabajar.

Cerca de las 16, en uno de los vestuarios ubicados cerca del ingreso al estadio San Martín, una gran cantidad de jóvenes futbolistas se cambiaban para ingresar, minutos más tarde, al campo de juego en donde eran esperados por Daniel Bertoya, Martín Aguirre y el profesor Facundo De La Piedra, entre otros.

Se trataba del comienzo de una nueva etapa de la selecciión Sub 15 de nuestra ciudad. La tarea para el nuevo entrenador no será sencilla ya que en la primera semana tendrá que observar cerca de setenta jugadores. Mientras que después deberá seleccionar a la mitad que seguramente seguirán entrenando en este proyecto que contará con el experimentado ex arquero de Santamarina al frente del ciclo.

Durante la jornada del martes el trabajo se dividió en dos grupos. Los primeros practicaron de 16 a 18. Mientras que el resto de los convocados lo hicieron de 18 a 20. Lo mismo sucederá mañana cuando vuelvan a trabajar.

Daniel Bertoya habló ayer con LA VOZ y dijo que “estamos con mucha ilusión aunque quizás renegamos un poco por el clima. No podíamos perder más tiempo y teníamos que ver a los chicos. Contamos casi con setenta jugadores y contamos con el apoyo de los clubes”.

Más tarde comentó que “trataremos de utilizar de la mejor manera posible esta semana de entrenamientos para ver a todos los deportistas. La idea principal es trabajar con treinta o un poco más pero la lista estará abierta. Todos van a tener un seguimiento y vamos a organizarle partidos con la categoría 2003. Queremos que todos se sientan parte y en cualquier momento pueden volver”.

El entrenador habló del proyecto y señaló que “queremos que esto tenga una continuidad para que nos permita ir viendo chicos de las divisiones inferiores para ganar tiempo. Ojalá se pueda ganar un sentido de pertenencia con la selección. Buscaremos también encontrar un funcionamiento en lo inmediato para lo que viene que es el torneo”.

Comentarios

Comentarios