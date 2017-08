El rojinegro visitará el domingo a Kimberley

El rojinegro se prepara para lo que será la quinta fecha del Federal B de fútbol cuando el próximo domingo, en horario a confirmar, visite a Kimberley de Mar del Plata. Los dos elencos se encuentran con ocho puntos en el certamen y será una buena medida para los orientados por Gerardo Villar.

Independiente tendrá varios días para preparar este nuevo compromiso, sabiendo que no podrá contar con Matías Petersen, expulsado el domingo en el empate ante Racing de Balcarce. Por lo tanto, el entrenador deberá realizar al menos un cambio obligado.

En diálogo con este medio, el técnico del conjunto tandilense explicó que “jugar con diez futbolistas durante más de una hora nos condicionó bastante pero igualmente supimos manejar el partido para poder sumar ante un duro adversario. Creo que hasta lo podríamos haber ganado ya que en el segundo tiempo contamos con varias situaciones para quedarnos con el triunfo. Estoy conforme porque logramos sumar y no perdimos”.

Más adelante mencionó que “nunca se sintió que Racing tenía un hombre de más. Creo que pudimos equiparar bastante bien el partido gracias al excelente nivel que mostraron varios de nuestros futbolistas”.

Además Villar indicó que “tuvimos que acomodar la defensa y el mediocampo para tratar de estar bien parados y poder defender el cero en nuestro arco. Racing en el primer tiempo manejó bien el balón y tuvo una línea de juego interesante pero se desdibujaron en el complemento, por eso me queda un sabor amargo ya que podríamos haberlo ganado”.

El domingo Jonatan Abalos tuvo la oportunidad de ingresar y para el técnico “tuvo un buen partido y lo conozco de chico. Sabía que podía cumplir, ya que tiene muchas ganas y lo demuestra en la cancha”.

Pensando en lo que será el juego ante Kimberley, Gerardo Villar sostuvo que “en la semana iremos viendo, de acuerdo a la idea de juego que tengamos para afrontar ese encuentro. Ojalá que el tiempo ayude para que podamos entrenar correctamente”.

Comentarios

Comentarios