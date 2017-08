Concejal Bayerque reproduce banners contra los votantes de Cristina

El edil lunghista Gabriel Bayerque se montó a la estrategia de Mauricio Macri en torno a profundizar la “grieta” y en el medio de las encuestas que dan ganadora en Provincia a Cristina Fernández de Kirchner, salió a compartir en su muro de Facebook los banners elaborados por ultra amarillos, tratando de “boludos” a las personas que depositen su voto por la ex presidenta.

El abogado, ex director de Inspección General, utiliza la red social para sostener que en el proceso democrático que se viene, los vecinos que elijan a Unidad Ciudadana avalarían que “miles de villeros vivan sin trabajar”, haciendo gala de una manipulación cargada de prejuicios.

Paralelamente, cuestionó el rol del Papa Francisco al replicar una foto del Sumo Pontífice con la ex mandataria y sus funcionarios, que reza la leyenda “Jesús murió rodeado de ladrones, no hace falta que lo imites en todo Francisco, aflojá”.

Bayerque, a diferencia de sus pares del bloque UCR, lejos de proponer un debate político con información y estadísticas chequeadas, con fuentes fidedignas a las que puede mencionar, optó por un mensaje directo al núcleo duro de “Cambiemos”, compartiendo placas armadas por grupos de Facebook como “La K ida”, “Jubilado Tigre Legítimo”, “La DeKada Ganada”, “Inutilísima” o “Monte El Observador”.

El legislador correligionario, lejos de confrontar ideas con sus adversarios políticos, se mostró furioso por la masa de votantes que podría acompañar a Cristina: “ya vieron lo que hicimos, si nos votan otra vez, los boludos son ustedes”, compartió Bayerque de una comunidad de seguidores del periodista Jorge Lanata, llamada “Lanata Forever”.

Siempre sobre el posible votante de Unidad Ciudadana, Bayerque reflexionó: “lamentablemente hemos sido un país q permitió la impunidad, espero que en Octubre No pasos a ser un país COMPLICE”.

Paralelamente, el letrado lunghista cargó con dureza sobre la figura de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, a la que descalificó diciéndole “adalid” de los Derechos Humanos porque “no dijo nada” sobre la situación en Venezuela, cuando por unanimidad (o sea con el voto completo del bloque radical) hace sólo 5 años, el Concejo Deliberante la nombró Visitante Ilustre, personalidad varias veces recibida con aplausos en el despacho del intendente Miguel Lunghi, y amiga personal de Julio Elichiribehety, ex jefe de campaña en los principales triunfos electorales del pediatra.

Otro dato llamativo del muro del concejal Bayerque es que predominan banners armados contra el kirchnerismo a nivel nacional, en tanto que no replica propuestas del ámbito local, ni se expide sobre temas del quehacer serrano, donde lo eligieron sus votantes.

Las publicaciones de Bayerque, de acceso abierto, prometen así más munición gruesa mientras se acercan las PASO y las elecciones “por los porotos” en Octubre.

Comentarios

Comentarios