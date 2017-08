Tres años de prisión condicional a estudiante por violencia de género contra ex novia

El agresor fue encontrado penalmente responsable del delito de lesiones graves agravadas por el vínculo. La mujer declaró que había tenido episodios violentos con anterioridad al ataque, pero no los había denunciado.

El Juez del Tribunal en lo Criminal Nº1 de Tandil, doctor Pablo Galli condenó a tres años de prisión de ejecución condicional al estudiante Emanuel Ariel Santivañez (25) al encontrarlo penalmente responsable del delito de “Lesiones graves agravadas por el vínculo” en perjuicio Karina Ayelén Galvan.

La Justicia pudo probar que el 10 de julio del 2015, aproximadamente a las 22.30 Emanuel Ariel Santivañez en circunstancias que se encontraba junto a su novia Karina Ayelen Galván, en el interior de un vehículo conducido por el mismo y estacionado en la vía pública, frente al domicilio de la joven de calle Arana Nº 253 de Tandil, y luego de una discusión sobre el fin de la relación sentimental, el masculino agredió mediante dos golpes de puño cerrado en el rostro a la Srta. Galván, provocándole un sangrado en su boca.

Esta situación generó que la joven intentara descender del rodado, por lo que Emanuel Ariel Santivañez lo puso en marcha y le manifestó que irían a dialogar a otro lado, comenzando a circular lentamente.

En ese momento la víctima intentó descender del rodado, comenzando un forcejeo en el que Santivañez le impedía que se bajara del vehículo, produciéndose un forcejeo en el cual él la agarró del brazo izquierdo, torciéndole intencionalmente el mismo, y provocando a raíz de la fuerza generada su fractura en el tercio distal del húmero de dicho brazo, resultando las lesiones de carácter graves al imposibilitarla laboralmente por más de treinta días.

Karina Ayelen Galván declaró además que cuando había intentado dejar a su ex pareja, se ponía violento le gritaba que no iba dejar que la deje, que la iba ayudar para que todo esté bien, que el sabia donde vivía, generando miedo en la víctima por lo que no realizaba denuncias o ponía en conocimiento la situación que estaba atravesando.

Esto solo lo sabía una amiga suya que le decía que lo deje y como no sabía cómo dejarlo, por el temor que éste le ocasionaba y al no saber cómo resolverlo, dejó de frecuentase con su amiga por que le hacía ver la realidad, luego de lo sucedido en este hecho recompuso la relación con su amiga.

