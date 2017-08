Ledezma y López volvieron a la cárcel por incumplimientos e intento de fuga, dice tribunal venezolano

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aseguró hoy que los

opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López fueron llevados nuevamente en

la cárcel militar de Ramo Verde por “incumplimiento” de la prohibición de

hacer “proselitismo político”, condición del beneficio de su arresto

domiciliario, y por planificar un intento de fuga.

De acuerdo con una nota de prensa del TSJ, los presos “incumplieron” con

las condiciones impuestas para que se mantuvieran bajo arresto

domiciliario.

Además, los juzgados quinto y sexto de control del Área Metropolitana de

Caracas, aseguraron que, según fuentes de inteligencia oficial, López y

Ledezma estaban planificando fugarse, “por lo que se activaron los

procedimientos de resguardo correspondientes”, informó el diario local El

Nacional.

En el texto señalan que López no tenía permitido hacer ningún tipo de

“proselitismo político en razón de la sentencia definitivamente firme que

pesa en su contra, la cual tiene como pena accesoria su inhabilitación

política por el tiempo que dure la pena impuesta”, y que es de 14 años de

cárcel.

En el caso de Ledezma, según la nota de prensa, el tribunal que entendió en

su causa le había impuesto como condiciones la obligación de abstenerse de

emitir declaraciones ante cualquier medio.

Ambos opositores fueron puestos de nuevo en celdas de la cárcel militar de

Ramo Verde, en las afueras de Caracas, de donde habían sido sacados para

cumplir sus penas de prisión bajo arresto domiciliario, según informaron

fuentes cercanas a ambos citadas por la agencia Efe. El Servicio

Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ejecutó el traslado de los dos

opositores

“Se acaban de llevar a Leopoldo de la casa. No sabemos dónde está ni a

dónde lo llevan. (Nicolás) Maduro es responsable si algo le pasa”, escribió

Lilian Tintori, la esposa de López, en la red social Twitter.

Asimismo, el diputado Richard Blanco, coordinador del partido Alianza Bravo

Pueblo (ABP), indicó en la misma red social que el Sebin se llevó “al

alcalde Ledezma” también esta madrugada.

Los traslados de los dos dirigentes se concretaron dos días después de la

elección de la Asamblea Constituyente, que ha sido tajantemente rechazada

por la oposición, que la considera ilegal y fraudulenta.

Dirigentes de Voluntad Popular (VP), el partido de López, así como de ABP,

la formación de Ledezma, reiteraron la información, responsabilizaron al

presidente Maduro por la integridad física de ambos.

Varios representantes de la coalición opositora Mesa de la Unidad

Democrática (MUD) difundieron en Twitter un vídeo que muestra cómo Ledezma

fue sacado en pijama de su residencia, donde estaba bajo arresto

domiciliario desde 2015, por funcionarios del Sebin que se lo llevaron en

una camioneta.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López, dijo en declaraciones radiales que

el traslado se realizó sin la órden judicial correspondiente, y aclaró que

su cliente cumplió con la prohibición salir de su casa o declarar a los

medios nacionales e internacionales que se le impuso.

Una fuente cercana a López confirmó que también fueron funcionarios del

Sebin los que se llevaron al opositor de su residencia, donde se encontraba

desde el pasado 8 de julio, casi al mismo tiempo en que se llevaban a

Ledezma.

Horas antes, el líder de ABP había rechazado el desafío planteado por el

presidente Maduro a la oposición para que se presentase a las elecciones

regionales, previstas para finales de años tras dos aplazamientos.

“Yo no me imagino a nadie que sea leal a la lucha que ha dado el pueblo

inscribiéndose, haciendo una fila india para inscribirse en ese Consejo

Nacional Electoral (CNE); bastante que le aguantamos a este CNE, que

protagonizó este domingo una de las estafas más burdas”, dijo el alcalde en

un vídeo difundido en redes sociales.

Ledezma fue detenido en febrero de 2015 acusado de conspiración y

asociación para delinquir. Al cabo de dos meses en la cárcel de Ramo Verde

recibió una “medida cautelar sustitutiva de libertad” y por motivos de

salud estaba cumpliendo el arresto desde su domicilio. Casi dos años y

medio después de su detención, Ledezma no ha sido condenado.

A su vez, López pasó más de tres años en la misma prisión y sus abogados

denunciaron que fue torturado en varias ocasiones.

“Secuestran a @alcaldeledezma por posición firma y clara sobre el fraude

del 30 julio y visión sobre la lucha que debe venir. Ya su mensaje salió.

Secuestran a @leopoldolopez porque sencillamente no se quebró ante

presiones y falsas promesas del régimen. Se siguen equivocando con él”,

señaló el vicepresidente de la Asamblea Nacional (Congreso), Freddy

Guevara, en Twitter.

