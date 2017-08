Independiente regresó tras una enorme experiencia en Brasil

El plantel sub 15 de basquet del club Independiente regresó de Brasil, en donde compitió durante una semana en un torneo Sudamericano que se jugó en Novo Hamburgo. Los rojinegros fueron uno de los veinte equipos protagonistas del campeonato internacional.

Los tandilenses tuvieron la oportunidad de jugar ocho partidos a lo largo del certamen, ante adversarios de distintos países. El saldo fue sumamente positivo, desde lo humano y también en el aspecto deportivo.

Sin dudas que para que este sueño se pudiera convertir en realidad, hubo un gran trabajo del grupo de padres y de chicos que empezaron a trabajar en forma conjunta para reducir los costos lo máximo posible.

La delegación rojinegra se encontró con un certamen que les dio mucho más de lo que esperan ya que los deportistas se relacionaron con sus pares brasileños. Esta experiencia le permitió a los jóvenes tandilenses apostar a la amistad, unión de equipo, solidaridad, compañerismo, tolerancia, respeto y muchos otros valores que tapan cualquier resultado deportivo y que es lo más importante que deja el deporte.

Los entrenadores Ariel Jaca y Joaquín Ilero destacaron el comportamiento de todos los jugadores que fueron parte del viaje. Además los formadores también agradecieron la tarea de todos los padres que hicieron posible que el sueño de ir a Brasil se pueda convertir en una realidad, a partir del esfuerzo y sacrificio.

También fue muy importante, durante la semana de esta aventura, el acompañamiento de Carlos Fernando Pedone, Miguel Pereyra y Emmanuel Aberastegui quienes en todo momento estuvieron atrás de los chicos para que no faltará nada.

De esta manera, el sub 15 de Independiente vivió una experiencia inolvidable al afrontar un Sudamericano de basquet. Aparte de lo deportivo, en lo humano compartieron momentos que seguramente quedarán guardados en sus memorias para toda la vida.

LOS ROJINEGROS QUE VIAJARON A BRASIL

El plantel tandilense estuvo integrado por los siguientes deportistas: Santiago Langer, Gabriel Aberastegui, Miguel Oliveri, Bautista Pedone, Manuel Puente, Homero Baretta, Valentino Baretta, Bautista Verde, Francisco Luna, Bernardo Strupp, Matías Pereyra Sanso, Martiniano Arias, Federico Urban. El sub 15 tendrá contó con Ariel Jaca y Joaquín Ilero que se desempeñaron como entrenadores. Mientras que completaron la delegación Fernando Pedone, Emmanuel Aberastegui y Miguel Pereyra.

