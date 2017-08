El edil Rogelio Iparraguirre manifestó su rechazo al intento de trasladar la estación del ferrocarril

Tras la nota publicada ayer por LA VOZ el concejal expresó su enérgico rechazo ante la posibilidad de trasladar la estación ferroviaria y generar un nuevo espacio para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios.

El concejal del PJ-FPV, Rogelio Iparraguirre, advirtió que de ningún modo acompañarían iniciativas que busquen “dañar el patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad” para “favorecer el desarrollo de experiencias inmobiliarias que abonan más a la especulación financiera que a resolver los verdaderos problemas de acceso al suelo y la vivienda en nuestra ciudad”, tras la nota publicada por este medio donde se alude al posible intento del Departamento Ejecutivo de reflotar el proyecto de trasladar la estación de trenes, habida cuenta de la suspensión del servicio de pasajeros.

“Desde hace más de un año, cuando el Gobierno de Macri, Vidal y Lunghi decidieron cancelar el servicio ferroviario de pasajeros que unía Tandil con Buenos Aires, sin ninguna explicación razonable y diciendo que se harían los necesarios estudios de factibilidad y seguridad del servicio, venimos reclamando que nuestra ciudad recupere un servicio tan importante para todos los tandilenses” indicó el concejal.

El edil expresó su descontento ante la información publicada por LA VOZ en donde se da cuenta de reuniones que habrían mantenido máximas autoridades de la empresa Ferrosur Roca, concesionaria del servicio ferroviario de cargas y propiedad del grupo brasilero Carmargo Correa, e integrantes del Departamento Ejecutivo local para hablar sobre la posible relocalización de la estación de trenes.

“Según lo que hemos hablado con los propios trabajadores ferroviarios no es nuevo el intento de trasladar la estación. Vemos con preocupación que, ante la posibilidad que tiene el ejecutivo de reunirse con máximas autoridades del mundo ferroviario, no se arbitren los medios necesarios para recuperar el tren a nuestra ciudad, algo que reclaman absolutamente todos los tandilenses sin distinción de clase” indicó Iparraguirre.

El concejal kirchnerista resaltó que “si bien las reuniones no se han hecho oficiales por parte del municipio confirmarían la poca voluntad que tanto el Presidente Mauricio Macri, que es de Tandil, la gobernadora María Eugenia Vidal y el Intendente Lunghi tienen en luchar para que nuestra ciudad vuelva a recuperar el servicio ferroviario” y agregó que “además confirmaría que el destino de esos 14 trabajadores estaría prácticamente sellado ya que sólo uno sería absorbido por el Estado Nacional luego del pase del servicio que estaba bajo control bonaerense”

“Por otra parte lo que desnuda es que fue en vano pedirle al Intendente que se ponga al frente del reclamo de todos los tandilenses porque, evidentemente, él tenía un interés en este sentido. Sin embargo, lejos de ser su interés la vuelta del tren, parece que el objetivo final era que el tren no vuelva más y así poder librar al mercado un nuevo espacio para desarrollos inmobiliarios, como ya lo han explicitado en otras ocasiones” advirtió Iparraguirre y resaltó que seguirán “luchando por la vuelta del tren, por la preservación de la estación y para que la estación cumpla con el rol para el que fue concebida: que exista un servicio de trenes en Argentina y que Tandil no lo mire de afuera”

