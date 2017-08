Asaltaron agencia de quinielas en avenida Balbín

Dos motochorros robaron en la agencia “El Trébol”. Los delincuentes se alzaron con una suma cerca a los 2.000 pesos. Dos jóvenes fueron demorados en avenida Del Valle y Moreno, aunque no tenían vinculación con el hecho.

Dos jóvenes que se movilizaban en moto robaron en la agencia de quinielas “El Trébol” de avenida Balbín Nº1218 luego que amenazaran a la empleada identificada como María Rocío Romar a quien despojaron de una suma cercana a los dos mil pesos, producto de la actividad de la jornada.

Los ladrones no exhibieron arma, aunque la víctima por temor a sufrir algún ataque no opuso resistencia y entregó el dinero.

El atraco se registró cerca de las 20 y con la descripción brindada por la empleada se dispuso un amplio operativo de rastrillaje, ubicándose a dos jóvenes con las mismas características que se desplazaban en moto por la zona de avenida Del Valle y Moreno.

Varios móviles de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Local acudieron a la zona y luego de unos 15 minutos se pudo constatar que dichos motociclistas no tenían vinculación con el hecho por lo que pudieron seguir su marcha.

