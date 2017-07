Operadores turísticos realizaron un balance positivo de las vacaciones de invierno

Destacaron un buen nivel de ocupaciones a lo largo de las dos semanas del receso invernal en la Provincia de Buenos Aires. También coincidieron en las estadías fueron cortas y que en los últimos días el mal tiempo jugó una mala pasada para quienes llegaron en la segunda semana.

Si bien no dieron a conocer porcentajes, operadores turísticos coincidieron en señalar a este medio que se registró un buen nivel de ocupación durante el receso invernal que finalizó en la víspera, con visitantes que mostraron un buen poder adquisitivo.

Por un lado el empresario Luis Cerone expresó que las renovaciones fueron cortas y que el mal clima conspiró contra el tiempo de las estadías, no obstante dijo que “fue alto el nivel de ocupación durante los 15 días” y especificó que muchas plazas fueron ocupadas por gente que está trabajando en la Termo Usina de Barker que no paralizó las tareas.

En cuanto a la procedencia de quienes eligieron Tandil como destino de invierno mencionó que hay gente de Capital Federal y de la zona sur del Gran Buenos Aires. Puso como dato que estos visitantes están a poco más de tres horas de la ciudad. “En el caso particular del Cerro, nosotros apuntamos mucho a esta gente porque muchos provienen de allí y le damos mucha importancia a esa zona”.

En tanto, la empresaria Fernanda Díaz, titular del complejo de cabañas “Corazón de la Sierra” y “Casa de té”, quien preside la Asociación de Cabañas de la ciudad, se mostró satisfecha con el balance de las vacaciones de invierno.

Mencionó en diálogo con LA VOZ que “generalmente hubo buen nivel de ocupación y hubo una pequeña merma este fin de semana, porque además el tiempo no acompañó”.

A diferencia de Cerone, evaluó que en el sector de cabañas, sobre un total de 1.400 plazas que cuenta la Asociación, el nivel promedio de ocupación fue de cuatro noches.

Asimismo destacó que hay variables en cuanto a precios para diferentes poderes adquisitivos y los precios no se modificaron demasiado respecto a lo que fue Semana Santa.

También dijo a título personal que notó un interesante movimiento en su emprendimiento “Casa de té”, no fijándose los visitantes en buscar promociones porque hay propuestas para todos los segmentos económicos que llegan a Tandil.

