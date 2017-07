Se podría reflotar proyecto del traslado de la estación de trenes

Aquella iniciativa que fuera resistida sistemáticamente por el entonces ministro de la gestión Scioli, el tandilense Alejandro “Topo” Rodríguez, podría reflotarse. Al parecer representantes de la Empresa Ferrosur que tiene el control de las vías y la zona, habrían tenido encuentros con funcionarios municipales.

Si bien oficialmente no se dio información al respecto, hay fuertes rumores que se estaría gestando la posibilidad de reflotar el proyecto municipal de trasladar la estación de trenes más allá de la ruta nacional 226 y ese sentido trascendió que se habrían dado encuentros entre representantes de la empresa Ferrosur y la comuna.

Pese a que la gobernadora, María Eugenia Vidal, durante el acto del viernes en el club Independiente mencionó que no se olvidaba del tren y cuando se suspendió el servicio de pasajeros hace más de un año se hizo hincapié en la seguridad y los problemas de las vías, lo cierto es que los trenes de carga siguen pasando a diario por las vías de Tandil-Plaza Constitución, con el agregado que van con mucho más peso que una formación de pasajeros.

En su momento cuando el municipio hizo pública la idea del traslado de la Estación para urbanizar este sector de la ciudad, hubo una fuerte resistencia desde la provincia, en gestión Scioli, argumentando que los costos tornaban inviable la iniciativa.

Sin embargo en este tiempo, al parecer la idea podría reflotarse, aunque por el momento no han surgido voces oficiales al respecto.

Todo esto se suma a que por este tiempo, en los casos de Mar del Plata, Junín y Bahía Blanca, cuentan con el servicio de trenes de pasajeros, siendo estos los únicos que corren en el ámbito bonaerense.

Además los empleados de esas seccionales, como lo había dispuesto el Ministerio de Transporte, pasaron de la órbita provincial a la nacional, mientras que por el contrario en Tandil, apenas un agente fue incluido en esa nómina, quedando la mayoría sin definición al respecto.

PEDIDO

En el mes de abril, cuando el presidente de la Nación, Mauricio Macri visitó la ciudad y se reunió con el padre Raúl Troncoso, éste le realizó un pedido directo al jefe de estado para que fuera restablecido el servicio y hubo un compromiso de la máxima autoridad del país.

Inclusive el propio Troncoso ofició de interlocutor para que dialogaran vía teléfono, el gran impulsor de la vuelta del servicio, Topo Rodríguez y el propio presidente.

Es más unos días después, el ahora jefe de Gabinete de La Matanza, se digirió a la Casa Rosada para entregar en mano una documentación que había solicitado el jefe de Estado a instancias del Padre Troncoso.

OPOSICION

Cabe recordar que si bien siempre hubo una cordial relación entre el gabinete sciolista y las huestes lunghistas, el proyecto del traslado de la estación marcó en aquel momento cierto distanciamiento con posturas muy firmes y tajantes del entonces ministro.

No obstante el paso del tiempo, pareciera que la idea vuelve a cobrar fuerza y dentro de no mucho tiempo se modifique sustancialmente la histórica imagen que data desde antes de 1900 en la ciudad de Tandil cuando comenzó a llegar el servicio.

