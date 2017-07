Rueda destruyó a Silva y Sequeira dominó a Ríos en Chascomús

Por Nicolás Samuilov

El campeón argentino y sudamericano pluma, el ex retador mundialista y campeón latino tandilense Matías “La Cobrita” Rueda, destruyó al ex monarca brasileño Aldimar Silva, por nocaut técnico en el segundo asalto, en un enfrentamiento enmarcado en categoría superpluma, en uno de los combates estelares de la velada desarrollada en la noche del sábado en el Gimnasio Instituto Corazón de María, de Chascomús, provincia de Buenos Aires, Argentina, en una nueva producción de Argentina BoxingPromotions, de Mario Margossian.

En un encuentro que se anticipaba explosivo, Rueda, que realizara seis defensas exitosas del cetro latino pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) previo a ceder su invicto el 23 de julio de 2016 ante el mexicano Oscar Valdez por el título mundial pluma OMB en Las Vegas, Estados Unidos, esperó su momento para luego destruir a Silva, ex campeón brasileño y que se ha medido a monarcas mundiales en todas partes del planeta, pero que cuando recibió nada pudo hacer ante su poderío.

Tomando la iniciativa de entrada, Rueda perforó la guardia con su jab zurdo en punta seguido de su derecha cruzada al mentón. Recién en el segundo Silva lanzó sus primeros envíos y a pesar de que acertó el cross diestro a la mejilla, el tandilense ni siquiera se inmutó. Paciente y sumamente seguro esperaba su momento. Y solo segundos más tarde, “La Cobrita” dio el paso al frente y tras eludir un envío descargó una fulminante derecha cruzada al mentón que se escuchó en todo el estadio y acabó con el brasileño duramente de espaldas en la lona, sin ningún tipo de respuestas. A pesar de que trabajosamente se puso de pie, tambaleaba y no se encontraba en condiciones por lo que el árbitro Pablo Beneventano decretó el fuera de combate, que desató el estruendoso festejo de los cerca de 3 mil espectadores que colmaron el escenario.

De esta forma, Rueda, que pesó 58,200 kg., que noqueara entre otros al bonaerense Román Reinoso y el cordobés Lucas Báez, y realizara seis defensas exitosas del cetro latino pluma OMB que conquistó el 21 de junio de 2013 al noquear técnicamente en el tercer asalto al bonaerense Juan Ramón Solís en Merlo, Buenos Aires, que retuvo en dos vueltas sobre el salteño Diego Tejerina, que el 18 de octubre de 2013 repitió la faena sobre Tejerina en seis giros y añadió el cetro nacional en San Martín, Buenos Aires, que revalidó al liquidar en el séptimo al cordobés Jorge Rodríguez, para luego despachar al mendocino Claudio Tapia en el tercero, el tucumano Gustavo Ovejero en el cuarto, el puntano Guillermo Soloppi en el tercero, el colombiano Walter Estrada en el cuarto, el nicaragüense Jimmy Aburto en el quinto, el colombiano Manuel Herrera en el tercero en Tampa, Estados Unidos, tras el 16 de enero de 2016 detener al brasileño Leandro Mendes Pinto en el octavo y alzarse con el cetro sudamericano en Tandil, y defender el latino al despachar al santafesino Néstor Paniagua en el tercero, tras caer en el segundo con Valdez por el título mundial, el pasado 5 de noviembre pulverizó al mendocino Daniel Brizuela en el primero en Tandil. Así, aumenta su marca a 28 victorias (25 KOs) y 1 derrota. En tanto Silva, que registró 57,200 kg., quien tras superar a cada oponente solo cediendo su invicto ante su compatriota Sidney Siqueira, y alzarse con el título brasileño supergallo, el 17 de septiembre de 2011 fue detenido por el mexicano Robinson Castellanos en el segundo round en Celaya, México, ante el estadounidense Jessie Magdaleno en Las Vegas, Estados Unidos, y tras caer con los puertorriqueños Juan Manuel López en el noveno y Gamalier Rodríguez en el octavo en Puerto Rico, fue vencido por el mexicano Jorge Arce en el quinto en Nogales, México, y luego de tres éxitos el 24 de octubre de 2015 cayó en fallo dividido contra el ruso Evgeny Gradovich en Omaha, Estados Unidos, en decisión unánime ante el imbatido ucraniano Oleg Malynovskyi en Kiev, previo al 28 de octubre último ser detenido por el estadounidense Erick De León en el tercero en Laredo, Estados Unidos, por lo que desmejora a 19 triunfos (12 KOs) y 12 reveses.

En el otro combate estelar de la noche, el campeón argentino mediopesado, el ex monarca latino bonaerense Walter “El Yacaré” Sequeira (79,300 kg. y 19-4, 13 KOs), se impuso sobre el campeón argentino supermediano, el ex monarca latino pampeano Martín “El Terrible” Ríos (77,750 kg. y 22-12-4-1 sd, 12 KOs), por puntos, en fallo unánime, tras diez asaltos, y así defendió por primera ocasión su corona.

Siendo siempre el que propuso, Sequeira, ex campeón latino mediopesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), dominó a Ríos, ex monarca superwelter interino CMB, argentino mediano y latino supermediano CMB, que subía de división y sintió el ritmo. Con mayor decisión, el mercedino apostó a su mayor vértigo para impactar sus cruzados a la zona alta y ganchos a los flancos de un pampeano que no aprovechaba su largo alcance y poco a poco fue viendo cómo se le escapaba el resultado. Incluso en el décimo round, Ríos sufrió el descuento de un punto por parte del árbitro Mario González por dejar caer su protector bucal. Pero el resultado ya estaba escrito desde antes. Y tras la decisión, llegaría el merecido festejo.

Las tarjetas de los jueces expresaron la diferencia exhibida, al decretar: Javier Geido 98½-91½, Carlos Azzinnaro 99-91½, y Ramón Cerdán 98-91, todas a favor de Sequeira.

Tras un inicio de estudio, Ríos aprovechó su mayor alcance para filtrar su jab zurdo seguido de su cross diestro a la mejilla. En el segundo Sequeira presionó y conectó su derecha boleada y cruzada a la zona alta de un pampeano más pasivo, por lo que lo puso contra las cuerdas con su gancho a las costillas y su cross diestro a la mandíbula. Creciendo en el tercero, el mercedino lo desgastó con sus ganchos al cuerpo y sus cruzados arriba en la corta distancia, hasta que retrocedió y el pampeano respondió con su gancho al estómago. Con ambos intercambiando en la corta en el cuarto, Ríos filtró su jab y cross pero Sequeira respondió con los mismos golpes y su gancho a la zona hepática. Con el ritmo pausándose en el quinto fue “El Yacaré” quien lo encendió con bravura llevándoselo por delante con sus ganchos al cuerpo y cruzados al mentón.

Con el mismo trámite en el sexto, “El Terrible” acertaba su jab y cross pero se quedaba y el mercedino lo aprovechaba con sus cross de ambos puños a la mandíbula. Mientras el pampeano bajaba los brazos y hacía señas intentando ensuciar el pleito en el séptimo, el nacido en Mercedes hace 30 años impactaba su cross, pero recibió dos derechas sobre su mentón. Con el ritmo algo decayendo en el octavo, el nacido en Parera hace 25 años lo puso contra las sogas y soltó su gancho zurdo al hígado y su ascendente diestro al mentón, no sin recibir una derecha cruzada sobre su rostro. Intercambiando ambos en el noveno, los mayores réditos los sacaba Sequeira por mayor actividad, decisión y sus boleados y cross arriba. Y mientras el pampeano poco inquietaba en el décimo, “El Yacaré” no solo no corría riesgos sino que además, con poco, extendía diferencias con su jab zurdo firme y su derecha cruzada al mentón, que llegó por duplicado. Como si fuera poco, de tanto dejar caer el protector bucal, Mario González le descontó correctamente un punto a Ríos. Así, el campeón llegó cómodamente a la campana definitiva, para cerrar así una convincente victoria.

Así, Sequeira, quien el 15 de agosto de 2014 liquidó al pampeano Gastón Soria en dos asaltos y conquistó el título latino mediopesado CMB -entonces interino- en Mercedes, que retuvo sobre el bonaerense Roberto Moreno en fallo unánime, el santafesino Mauricio Caceda por nocaut técnico en el cuarto round, y tras perder en fallo dividido con el porteño Patricio Pitto, lo refrendó ya como regular sobre el chaqueño Elio Trosch y el colombiano Evert Bravo en un round, el 26 de febrero de 2016 cayó con el invicto turco Avni Yildirim en fallo unánime en Offenbach, Alemania, y el 17 de septiembre cedió su corona ante el platense Ezequiel Maderna por nocaut en el sexto en Jáuregui, Buenos Aires, defendió por primera vez el cetro nacional que obtuvo el 25 de febrero al acabar con Trosch en el noveno en Mar del Plata. En tanto Ríos, que el 28 de febrero de 2014 dio cuenta del juninense Juan Bonanni por nocaut técnico en el noveno y obtuvo el título latino superwelter interino CMB en Junín, Buenos Aires, que resignaría con el platense Luciano Cuello, pero el 25 de julio siguiente acabó con el neuquino Billi Godoy por nocaut en el quinto y le arrebató el título argentino mediano en la ciudad de Buenos Aires, que cedería a manos del tucumano Cristian Ríos en el séptimo, además de vencer al bonaerense Mateo Verón, al cordobés José Paz y el porteño Gastón Vega, caer con el brasileño Yamaguchi Falcao en Brasil, con Ríos en la revancha y el bonaerense Claudio Ábalos, el inglés Jimmy Kelly, el ruso Magomed Madiev y el inglés Jamie Cox y el rionegrino Sebastián Heiland, el 9 de julio de 2016 doblegó al porteño Juan Juárez en fallo unánime y ganó el título latino supermediano CMB en Quilmes, Buenos Aires, que refrendó sobre el chubutense Nicolás López en el cuarto, el 4 de febrero último superó a Ezequiel Maderna en decisión dividida y consiguió el cetro nacional supermediano en Hurlingham, Buenos Aires, previo a caer con el imbatido uzbeko Azizbek Abdugofurov en Singapur, y venía del 24 de junio despachar al pampeano Luis Arrieta en el primero en Parera.

En combate complementario, llevado a cabo en categoría pesado, el ex representante de la selección argentina amateur, el bonaerense radicado en La Cumbre, Córdoba, Ariel “Chiquito” Bracamonte (117,800 kg. y 3-0, 1 KO), dominó al entonces invicto dolorense Facundo “El Diminuto” Ghiglione (101,400 kg. y 5-1, 4 KOs), Nº 4 del ranking argentino pesado, por puntos, en fallo unánime, tras cuatro rounds, a pesar de haber sufrido el ganador una caída en el tercero producto de un mero tropezón y sin golpe, pero fue convalidada como tal por el árbitro Carlos Gómez. Las tarjetas de los jueces fueron: Javier Geido 39-37½, Ramón Cerdán 39-37, y Carlos Azzinnaro 39-37½.

En otros resultados de la noche, y en otro duelo de bonaerenses, en división categoría superligero, el sanmartiniano Brian “Guerrero” Laguna (62 kg. y 2-2, 1 KO) acabó con el marplatense César “El Heredero” Leiva (62,900 kg. y 2-1, 1 KO), por nocaut técnico en el segundo capítulo, luego de enviarlo al suelo una vez en el primero y dos en el definitivo, obligando al árbitro René Godoy a señalar el final.

Además, en la división ligero, el nacido en Brandsen, Luis “Lucho” Ahumada (60,800 kg. y 3-4-1), doblegó al chascomusense Daniel Coronel(60,650 kg. y 5-12-1, 2 KOs), por puntos, en decisión unánime, tras cuatro episodios. Las tarjetas de los jueces fueron: Javier Geido 39-36, Carlos Azzinnaro 39-36, y Ramón Cerdán 38½-36½.

Finalmente, en peso superligero y en duelo de debutantes bonaerenses, el chascomusense Martín “Pitbull” Balbuena (63,500 kg. y 1-0, 1 KO) despachó al madariaguense Ezequiel Sami (62,500 kg. y 0-1), por nocaut técnico en el primer segmento, luego de enviarlo a la lona en una ocasión y que tras el pase lo castigara tanto por lo que el árbitro René Godoy lo detuvo.

