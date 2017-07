Proyecto de investigación del Hospital Larreta incluido en Programa financiado por Provincia

El nosocomio de María Ignacia fue seleccionado junto a renombrados centros asistenciales de la Provincia de Buenos Aires. Esta etapa será financiada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires

El Hospital Municipal “Enrique Rodríguez Larreta” de María Ignacia Vela fue incluido en la segunda convocatoria del Ministerio de Salud Bonaerense denominada “Proyectos de Investigación en y para la salud institucional y multicéntricos”, donde hubo 29 investigaciones de las que fueron seleccionadas 20, encontrándose además del nosocomio vélense entre los más destacados los hospitales provinciales “Penna” de Bahía Blanca, “El Cruce” de Varela, “Balestrini” de la Matanza, “Tetamanti” y “Alende” de Mar del Plata; “San Roque”, “Alejandro Korn”, “Rossi”, “Sor María Ludovica” y “San Martín” de La Plata.

Esta etapa será financiada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), a través de un monto total de 14.8000.000 de pesos.

Las investigaciones pasaron el proceso de evaluación por cumplir con criterios rigurosos de estándares de calidad aplicados por un Banco Externo de Evaluadores -compuesto por sociedades científicas, organismos de gobierno y la Dirección de Investigaciones en y para la Salud del ministerio de Salud de la Provincia.

En tanto en el marco de la primera etapa el jueves hospitales públicos bonaerenses y otras instituciones recibieron fondos para iniciar investigaciones sobre salud materno-infantil, enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente las cardiovasculares, tumores y trauma, las principales causas de muerte en el país.

La entrega estuvo a cargo de la subsecretaria de Gestión y Contralor del Conocimiento del ministerio de Salud bonaerense, Laura Antonietti, quien entregó a profesionales hospitalarios un certificado que acredita el financiamiento por más de 20 millones de pesos para poner en marcha 27 investigaciones en salud que fueron seleccionadas en el marco de las convocatorias lanzadas por la cartera sanitaria.

Del acto de entrega del subsidio en el Salón Dorado de la municipalidad de La Plata participaron, también, los directores provinciales de Hospitales, Karina Fiquepron; Capacitación y Desarrollo de Trabajadores de la Salud, Marcelo García Dieguez; Epidemiología e Información Sistematizada, Iván Insúa; e Investigación en y para la Salud, Carla Carbonelli; la coordinadora de esa dirección, Carolina Faletty; y el director de la región sanitaria XI, Enrique Rifourcat.

En 2017, la cartera sanitaria provincial impulsó, por primera vez en su historia, dos convocatorias de proyectos de investigación. Antonietti afirmó que “este tipo de apoyo, que significará beneficios concretos para la salud de las personas, y la asignación de recursos para esta finalidad es una decisión que cuenta con el impulso y el apoyo de la gobernadora María Eugenia Vidal”.

Detalló, además, que las investigaciones “apuntan a propiciar la instalación de capacidades para investigación en hospitales, porque si no mejoramos el conocimiento sobre nuestra propia realidad sanitaria es difícil tomar decisiones basadas en evidencia científica”.

Para el primer llamado fueron seleccionados 7 proyectos que surgen de trabajar en 2016 con proyectos impulsados por profesionales de hospitales provinciales sobre las temáticas consideradas prioritarias para la gestión, como la salud materno-infantil y las enfermedades crónicas no transmisibles.

La medicina traslacional es una rama interdisciplinaria del campo biomédico que busca promover mejoras en la prevención, diagnóstico y terapias, estrechando lazos entre la investigación básica y la clínica con el aporte de los sectores público y privado.

Los trabajos pertenecen a profesionales de los hospitales “Alende” de Mar Del Plata, “Eva Perón” de San Martín, “Ludovica” y “San Martín” de La Plata, “Evita Pueblo” de Berazategui, “Penna” de Bahía Blanca y “El Cruce” de Florencio Varela.

Los profesionales recibieron el financiamiento a través de aportes derivados del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) por un monto de 6 millones de pesos para el desarrollo de estas propuestas en materia de salud materna, neonatal e infantil.

