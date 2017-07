Mujer velense intentará llegar al Congreso Nacional desde Santa Cruz

Carolina Villegas, reconocida dirigente de María Ignacia Vela es precandidata a Diputada Nacional por la Provincia de Santa Cruz.

En su corta visita por Tandil, Carolina nos cuenta como es vivir en Santa Cruz en este momento donde la Provincia se encuentra con una tremenda crisis.

“En el 2015 decidí armar un sublema para participar como candidata a Diputada por el Municipio de 28 de Noviembre dentro del Frente Renovador, con la intención de impulsar una nueva forma de hacer política”.

“En realidad visualicé que hay muchas cosas para trabajar dado que la comuna donde resido tiene recién medio siglo y está todo por hacer, por dar un ejemplo tenemos la problemática de basurales a cielo abierto y acá en Tandil hace 15 años atrás yo impulsaba una campaña de concientización de separación de residuos domiciliarios como punto de partida hacia esa problemática, donde participaban el municipio las escuelas y las instituciones generando empleo a los jóvenes mediante los programas sociales como el trabajar, sentí la necesidad de poner a disposición mi experiencia y a su vez retomar la militancia que tanto amo”, indicó en diálogo con LA VOZ.

Sostuvo que “No ha sido fácil encontrar los espacios de participación los vecinos de la cuenca carbonífera como se le denomina a la zona donde vivo dada su cercanía a los yacimientos carboníferos, están recién conociéndome. Tengo un objetivo claro que es participar en la política activamente y abrir canales de diálogo con todos los espacios más allá de sus ideologías apuntando a las nuevas generaciones que serán sin dudas quienes tendrán la responsabilidad de forjar su porvenir”.

“Actualmente soy precandidata a DIPUTADA NACIONAL por la provincia de Santa Cruz en un armado en el que participamos tres fuerzas políticas y esto refleja un poco lo que te decía de mi objetivo, es imprescindible que venzamos esas barreras de estar en un espacio o en otro, acá somos todos argentinos inmersos en una crisis sin precedentes sin salud, sin educación, sin justicia sin valores sin respeto a nuestros jubilados que hace 120 días están en una carpa siendo invisibles por el Gobierno Provincial”, detalló Villegas.

Sintiéndose como una nativa de la provincia patagónica, dijo que “es una sensación muy angustiante la que vivimos los santacruceños estamos en el medio de una pelea de poderes entre el Gobierno Nacional y el Provincial, en educación recién se abrieron las paritarias y ofrecieron un 4 % de aumento que al no ser aceptado prolonga el inicio del ciclo lectivo que con tanta naturalidad se expresa como que es un año perdido y el Estado Nacional responsable absoluto de garantizar la educación como derecho constitucional, si la Gobernadora dice que la Provincia está en quiebra por qué Nación no toma medidas”.

“En medio de esa situación estamos los trabajadores algunos abatidos otros esperanzados, entre los esperanzados nos encontramos un grupo de militantes que somos del Frente Renovador y hemos armado una lista bajo el sello de proyecto sur, es una alternativa para las personas que entiendan que no podemos regalarle el voto a los responsables de nuestra situación actual”, aseveró.

Afirmó que “bajo el lema ni para Macri ni para Kirchnerismo nuestra propuesta es la única opción.

Presentamos la lista 83 encabezada por Daniel Peralta ex Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, por el partido Santa Cruz somos todos y la lista de Diputados Nacionales es compartida por representantes de proyecto sur y masistas. Encabeza la lista de Diputados Nacionales Osvaldo Colo Pérez ex candidato a Gobernador de Massa en el 2015 le siguen Yeni Andrade y Dino Zafrani de proyecto sur, yo, Andrés Marquich delegado de ATE que se desempeña en prensa de la gobernación, un joven muy activo y referente de la juventud del Frente Renovador y José Maldonado, otro joven valioso de la localidad de Puerto San Julián inquieto participativo que representa la vos del interior junto conmigo que representaría a la zona sur”.

“Le estamos ofreciendo a los santacruceños una oportunidad que llevaría al senado a Daniel Peralta una persona que conoce como pocos la realidad de la provincia ,él es sin dudas la joya de nuestra lista por su experiencia y capacidad por su apertura a generar espacios de participación , lograr la representación de Santa Cruz en el senado y en el congreso nos amplía la posibilidad de generar proyectos que garanticen la estatización de los yacimientos carboníferos, la formación de un gran frente patagónico por ejemplo entre tantos otros proyectos. Nosotros somos conscientes que estamos acompañando como jóvenes este proyecto y seremos los encargados de recorrer la provincia de forma permanente escuchando y haciendo llegar la vos a nuestros candidatos”, explicó sobre su participación.

Finalmente expuso que “este espacio que forma parte de un gran frente, nos amplía la participación desde la representación en todos los ámbitos, ya que este espacio también está integrado por la Diputada Provincial de Santa Cruz Gabriela Peralta, un concejal de rio turbio Nicolás Brisuela,y José Luis Garrido ex candidato a intendente de Río Gallegos por el Frente Renovador, lo que facilita el trabajo en equipo, esta nueva forma de trabajo que es lo que proponemos”.

Comentarios

Comentarios