Independiente recibirá el domingo 15.30 a Racing de Balcarce

Luego de la victoria ante Argentinos de 25 de Mayo, la semana para Independiente fue muy tranquila pensando en lo que será el juego del domingo, a las 15.30 en el estadio San Martín, ante Racing de Balcarce por la cuarta fecha del Torneo Federal B. La dirigencia estableció que el público local pueda ocupar la platea Mestelán y también la tribuna techada.

El plantel que dirige Gerardo Villar, que marcha puntero de la zona, no presentará cambios para medirse ante el conjunto balcarceño. De esta manera, volverá a jugar los mismos futbolistas que ganaron 2 a 0 hace una semana.

Lucas Porta, uno de los atacantes del rojinegro, se encuentra viviendo un buen presente en el campeonato que comenzó hace poco tiempo. En diálogo con este medio, el delantero sostuvo que “pudimos ganar de local para ratificar lo que conseguimos antes de visitante. En lo personal me estoy sintiendo muy bien y por suerte estamos en un buen momento. Quizás el otro día nos faltó hacer algunos goles más pero el saldo es positivo”.

Consultado sobre el balance de estas primeras fechas, el goleador indicó que “estamos muy contentos porque estamos en una categoría que la mayoría no la conocíamos. Creo que en los tres compromisos que disputamos fuimos claramente superior al rival”.

Pensando en lo que se viene, Porta expresó que “tenemos dos partidos muy lindos ante Racing primero que ya conoce la divisional y luego visitando a Kimberley que todos dicen que juegan muy bien. Serán dos buenas medidas para ir sabiendo como estamos en lo colectivo”.

Por otro lado, el futbolista habló de la importancia de jugar en el estadio San Martín al manifestar que “nos conviene más por el hecho que podemos tratar mejor el balón y tenemos más espacios que en nuestra cancha. Para la manera de jugar que tenemos, creo que es muy beneficioso poder jugar en el estadio”.

El domingo, desde las 15.30 ante Racing de Balcarce, Gerardo Villar repetirá equipo. De esta manera, Independiente saldrá con: Gonzalo Casas; Matías Petersen, Mariano Disipio, Matías Gogna, Martín Camio; Matías Southwell, Rodrigo Baquero, Nicolás Trasante, Mariano Rodríguez Farías ; Juan Turri y Lucas Porta.

