Denuncian que sujetos dañan autos cuando circulan por avenida Juan B. Justo

La vecina Lidia Conforti denunció que vándalos patean y apedrean autos cuando circulan por avenida Juan B. Justo al 700, frente al taller de la línea blanca de colectivos, 502.

Relató que el pasado martes, cerca de las 20.45, “nos encontramos un joven en el medio de la avenida con el torso desnudo (un chiflete de la ostia y él en bolas), que al verlo el Chango aminoró la marcha para no chocarlo por su estado tambaleante, pero este desgraciado al pasar nos pateó el auto y otro pibe (obviamente con la capucha de su buzo negro puesta y cuello o bufanda), que estaba en la vereda del negocio de la esquina, nos empieza a tirar piedras desde arriba”, detalló la señora.

Los proyectiles impactaron en el rodado “dejando sus buenas marcas, eso sería lo de menos, la pintura se arregla o no. Mi angustia es que ese piedrazo dio unos centímetros más abajo de la ventanilla trasera donde venía sentada Malena, si ese piedrazo da en el vidrio no quiero imaginar que hubiera sucedido”, advirtió la ciudadana.

A través de la red social Facebook, detalló que llamaron al 101 Emergencias, donde informó lo sucedido y el “operador me dice que ya estaban enterados, que estaba yendo un móvil al lugar. O sea, a otros automovilistas les paso lo mismo”.

Desde Juan B. Justo al 757 hasta avenida Perón “no cruzamos ningún móvil ni escuchamos sirenas que fueran a ver qué hacían esas personas. Espero que esta gente, los que deben cuidar a los ciudadanos, hayan dado con esos pibes, que vaya uno a saber en qué estado se encontraban, si era alcohol u otras yerbas”, deslizó Conforti.

Y lamentó no haber grabado la comunicación con el oficial “que me atendió en el 101. Le cuento lo del pibe casi desnudo que nos pateó el auto y me dice: ah, sí sí, ya va el móvil (pero así como, ´si loca, voy a ir cuando pueda´), me subió la Tanada y le gritó vengan porque además hay otro que tira piedras a los autos que pasan y recibimos algunas. Bueno bueno, señora ya avisaron, ya va el móvil en camino, con un tono de voz que te das cuenta que era de fastidio”, se quejó sobre la respuesta uniformada.

