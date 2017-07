Macri llamó a “volver a derrotar el miedo” y criticó a quienes “estuvieron tantos años y ahora vienen con soluciones”

El presidente Mauricio Macri llamó hoy a “volver a derrotar el miedo” en los próximos comicios legislativos, y añadió, sobre los candidatos del kirchnerismo, que “aquellos que estuvieron tantos años, ahora vienen con planes y soluciones que no sólo no aplicaron, sino que además dejaron el país en ruinas”.

Macri, al encabezar un acto de campaña en el club Independiente, junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el intendente Miguel Lunghi y los principales postulantes en la provincia, dijo que quienes “gobernaron muchos años y no se ocuparon de resolver uno solo de los problemas, ahora tienen todas las soluciones” y pidió: “Basta de mentiras, mañas y mafias. Trabajemos juntos, que esa es la manera”.

Su discurso, centrado en atacar al kirchnerismo y repasar logros de su gestión, incluyó también un pasaje de autocrítica, al señalar que “el comienzo del crecimiento no llegó a todos los argentinos y yo soy el primero en saberlo, y por eso me levanto todos los días pensando qué cosa nueva puedo hacer para que otro argentino tenga otra oportunidad. Y lo seguiré haciendo hasta el último día que me toque liderar este país”.

Sobre su gestión, señaló como eje que el camino es “reconocer los problemas, encararlos con la verdad y con las manos limpias, sabiendo que tienen solución si trabajamos todos juntos”, al tiempo que vaticinó que este año cerrará con la inflación más baja en siete años y el mayor crecimiento en seis.

Desde su ciudad natal, aprovechó para enviarle un mensaje al sector agropecuario, al señalar que “no sólo es el gran motor de este país, además puede ayudarnos a federalizar más rápido la Argentina. Y sacándole el pie de encima, el campo respondió, pasamos de una mala cosecha a la más importante de la historia. Y cuando algo es bueno para el campo, es bueno para el país”.

También prometió que bajo su administración se van a “empezar y terminar obras públicas en las fechas prometidas, que van a ser sinónimo de futuro, alegría y nunca más de corrupción”, a su vez que resaltó que están costando “entre el 20, el 30 y el 50 por ciento más barata que en la década pasada”.

VIDAL: “LA SEGURIDAD EMPIEZA DE VERDAD CUANDO UNO NO ES PARTE DE LA MAFIA Y ESTÁ DISPUESTO A ENFRENTARLA”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó en un acto partidario de Cambiemos en Tandil que “la seguridad empieza de verdad cuando uno no es parte de la mafia y está dispuesto a enfrentarla”, y agregó que no hay seguridad “si hay gente que mira para otro lado en la política y en la Justicia”.

