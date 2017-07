“Cristina no nos dio ninguna orden”, aseguró Garré sobre la sesión de ayer en Diputados

La diputada nacional Nilda Garré (FPV-PJ) aseguró hoy que la ex presidenta

Cristina Fernández de Kirchner no dio ninguna orden a su bancada para votar

contra la expulsión de su par Julio De Vido impulsada por el oficialismo,

al advertir que Cambiemos inició una “una persecución política” contra el

ex ministro “porque las encuestas no le dan bien”.

“Cristina Kirchner no habló con ninguno de nosotros, no nos dio ninguna

orden. Esto es una convicción de que hubo una persecución política y que la

Cámara no tiene facultades para excluir de su seno a personas que no estén

condenadas y sobre las que no se esté pidiendo el desafuero”, aseveró

Garré, quien aclaró que el FPV-PJ quiso con su voto “respetar la

Constitución”.

La ex ministra kirchnerista cuestionó a Cambiemos por la ofensiva contra De

Vido al sostener que el oficialismo “quiso dar un gran show porque las

encuestas no les dan bien y como no encontraron ningún juez que pidiera el

desafuero, fueron por otro camino”.

En declaraciones a Radio El Mundo, la ex ministra de Defensa y de Seguridad

sostuvo que “si un juez hubiera pedido el desafuero hubiéramos discutido

eso” y consideró que “la Cámara tiene sus limitaciones, puede corregir por

desorden de conducta, como el caso del diputado (Angel) Luque, pero no

puede expulsar a un miembro por indignidad”.

Con 138 votos a favor, 95 en contra y tres abstenciones, la Cámara de

Diputados desestimó la expulsión del diputado Julio De Vido (FPV-PJ), al no

alcanzarse el respaldo de los dos tercios de los miembros presentes del

Cuerpo, necesarios para aprobar la exclusión de un legislador.

Comentarios

Comentarios