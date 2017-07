Arrestan a ex presidente de Petrobras en operación contra corrupción en Brasil

Aldemir Bendine, ex presidente de la Petrobras y del Banco do Brasil, fue

arrestado hoy en una nueva fase de la operación que investiga el gigantesco

escándalo por los desvíos en la petrolera estatal brasileña, informaron

fuentes oficiales.

Bendine, que presidió las dos mayores estatales de Brasil durante el

gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), es acusado de haber recibido un

soborno de 3 millones de reales (unos 937.500 dólares) a cambio de

favorecer a la constructora Odebrecht en los negocios de Petrobras.

El ex funcionario fue detenido por agentes de la Policía Federal en

Sorocaba, municipio en el interior del estado de San Pablo.

En la operación también fueron arrestados el publicista André Gustavo

Vieira da Silva, que es representante de Bendine, y Antônio Carlos Vieira

da Silva Júnior, igualmente vinculado al ex presidente de Petrobras. Ambos

fueron acusados de haber recibido como intermediarios los sobornos

destinados al entonces presidente de Petrobras.

Bendine fue detenido gracias a la confesión que Marcelo Odebrecht, ex

presidente de Odebrecht, presentó ante la Fiscalía en un acuerdo para

colaborar con la Justicia a cambio de la reducción de sus condenas,

consignó la agencia de noticias EFE.

Odebrecht, que ya purga una condena por corrupción, relató en su confesión

que, a petición de Bendine, entregó a intermediarios los 3 millones de

reales a cambio de que Petrobras favoreciera a su constructora en los

negocios.

Según un comunicado de la Fiscalía, “hay pruebas de que, en vísperas de

asumir la presidencia de Petrobras, el 6 de febrero de 2015, Aldemir

Bendine y uno de sus operadores financieros le exigieron un soborno a

Marcelo Odebrecht.

La petición fue hecha para que el grupo empresarial Odebrecht no fuese

perjudicado en Petrobras, incluso en relación a las investigaciones de

corruptelas en la estatal”.

La investigación por los desvíos en Petrobras fue iniciada hace tres años y

ya ha mandado a la cárcel a los ejecutivos de varias de las principales

constructoras brasileñas, a decenas de ex dirigentes de la petrolera y a

importantes políticos que favorecían las corruptelas.

Según la fiscalía, las constructoras interesadas en adjudicarse contratos

con Petrobras pagaban millonarios sobornos que eran repartidos entre los

dirigentes de la estatal y los políticos que intermediaban en los negocios.

Las denuncias por las corruptelas en Petrobras y en Odebrecht llevaron a la

Corte Suprema de Brasil a autorizar la apertura de investigaciones contra

decenas de políticos con fuero privilegiado, entre ellos media decena de

ministros, los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados

y varios de los principales dirigentes partidarios del país.

Bendine, que se destacó como presidente entre 2009 y 2015 del Banco do

Brasil, la mayor entidad financiera del país, fue nombrado presidente de

Petrobras en 2015 supuestamente para combatir las corruptelas que ya habían

sido destapadas en la época.

Pero Odebrecht reveló que Bendine solicitaba sobornos como presidente del

Banco do Brasil y que en 2014 llegó a pedir 17 millones de reales (unos 5,3

millones de dólares) para autorizar la renegociación de una deuda de la

constructora con el banco público, petición que no fue atendida.

Comentarios

Comentarios